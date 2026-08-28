Gobierno de Abelardo De La Espriella confirmó los nueve nombres que propondrá para la junta directiva de Ecopetrol

El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella anunció este viernes la plancha única que presentará para conformar la nueva Junta Directiva de Ecopetrol durante la Asamblea Extraordinaria de Accionistas, convocada para el próximo 15 de septiembre.

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La propuesta está integrada por nueve nombres y, según el Ministerio de Hacienda, combina integrantes que permanecerán en el órgano directivo con nuevos perfiles vinculados a áreas como estrategia, transición energética, gestión financiera, auditoría, asuntos jurídicos y manejo de crisis.

El Gobierno Nacional presentará una plancha de 9 nombres para la Junta Directiva de @ECOPETROL_SA , con un mandato claro: producir más, recuperar la confianza y avanzar en la transición energética.



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Entre los integrantes que continuarían en la junta se encuentra Luis Felipe Henao Cardona, actual presidente de ese órgano, quien cuenta con experiencia en gobierno corporativo, sostenibilidad, política pública y dirección empresarial.

También permanecería Ricardo Rodríguez Yee, ratificado por los gobernadores de los departamentos productores y actual presidente de los comités de Auditoría y Riesgos y de Negocios.

Rodríguez Yee es ingeniero industrial y fue contralor delegado para Minas y Energía y director de la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME). El Gobierno destacó su experiencia en asuntos financieros, planeación energética e investigaciones fiscales.

El tercer integrante que continuaría es César Loza, representante de los trabajadores, economista y expresidente de la Unión Sindical Obrera (USO).

La nueva propuesta incluye además a Carlos Augusto Suárez, estratega de comunicación política del presidente De La Espriella, quien es abogado y especialista en control fiscal. El Gobierno señaló que su experiencia está relacionada con comunicación, opinión pública y manejo de crisis.

También fue incluido José Camilo Manzur Jattin, ingeniero civil, magíster en Economía y presidente de Asocodis, con experiencia en regulación del sector eléctrico, tarifas, subsidios y energías renovables.

La lista la completan Jorge Alberto Jaller Jaramillo, con trayectoria en el Grupo Éxito; Ludmila del Carmen Vergara, abogada con experiencia en los sectores público, financiero, de infraestructura y construcción; Betzy Patricia Martínez, abogada con más de 25 años de experiencia en contratación, infraestructura, banca y administración; y Claudia Margarita Lafaurie Taboada, abogada con experiencia en hidrocarburos, gas natural y generación eléctrica.

Según el Ministerio de Hacienda, la composición busca mantener conocimiento acumulado de la compañía y, al mismo tiempo, incorporar nuevas capacidades para atender los desafíos relacionados con producción, transición energética, control financiero y gestión de riesgos.

La plancha será sometida a consideración de los accionistas el 15 de septiembre Foto: anamejia18 - stock.adobe.com

La entidad señaló que Ecopetrol enfrenta el reto de mantener la producción y exploración de hidrocarburos mientras avanza en la transición hacia nuevas fuentes de energía. También planteó la necesidad de fortalecer los controles y continuar con las auditorías sobre posibles irregularidades.

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“La plancha que el Gobierno presentará el próximo 15 de septiembre combina experiencia acumulada con nuevas capacidades en estrategia, crisis, reputación, energía y gestión empresarial”, indicó el comunicado.

La propuesta será presentada formalmente ante los accionistas en la reunión extraordinaria del 15 de septiembre, donde se definirá la nueva composición de la Junta Directiva de la petrolera estatal.