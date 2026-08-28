SIC expide circular para controlar precios, proteger a consumidores y usuarios de telecomunicaciones tras el sismo del 10 de agosto

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) expidió la Circular No. 003 de 2026, con medidas dirigidas a proteger a los consumidores, a los usuarios de servicios de telecomunicaciones y a la libre competencia en el marco de la emergencia económica y social ocasionada por el sismo del pasado 10 de agosto.

Abelardo De La Espriella anunció medidas para impedir incrementos injustificados en precios tras terremoto: “Proteger el bolsillo de los colombianos”

La entidad informó que el acto administrativo, expedido el 28 de agosto, busca garantizar el cumplimiento de las normas cuya vigilancia está a cargo de la Superintendencia en las zonas afectadas por la situación de calamidad.

🚨 La SIC expidió circular con medidas para proteger a consumidores y usuarios de telecomunicaciones durante la emergencia por el sismo del 10 de agosto. Se busca impedir incrementos injustificados en precios esenciales y combatir el acaparamiento y la publicidad engañosa. pic.twitter.com/u1vB35kouK — Superintendencia de Industria y Comercio 🇨🇴 (@sicsuper) August 28, 2026

Entre las disposiciones, la SIC recordó que está prohibido incrementar de manera sustancial e injustificada los precios de los bienes y servicios necesarios para atender la emergencia, especialmente aquellos relacionados con la canasta familiar y los productos de primera necesidad.

La circular también establece restricciones frente a la coordinación de precios entre competidores.

En ese sentido, la entidad señaló que está prohibido “celebrar acuerdos de fijación de precios entre competidores”, una conducta que puede afectar las condiciones de competencia y el acceso de los consumidores a productos necesarios durante la emergencia.

En materia de telecomunicaciones, los proveedores no podrán realizar cobros correspondientes al tiempo en que los servicios hayan permanecido interrumpidos. Además, deberán garantizar la disponibilidad de las llamadas a los servicios de urgencia y emergencia.

La SIC indicó también que, si se presenta el cierre de oficinas físicas, las empresas deberán informar esta situación a sus usuarios y disponer de un sistema para la presentación de peticiones, quejas y reclamos por medios no presenciales.

Asimismo, la Superintendencia exhortó a los alcaldes de los municipios afectados a adelantar acciones de inspección y vigilancia frente a prácticas como el acaparamiento, las ventas atadas, la publicidad engañosa y la inclusión de cláusulas abusivas en la comercialización de bienes relacionados con la atención de la emergencia.

La SIC recordó que está prohibido incrementar de manera sustancial e injustificada los precios de los bienes y servicios Foto: Adobe Stock

La circular también restringe la difusión de información engañosa y la emisión de publicidad que busque aprovechar la situación económica generada por la emergencia mediante afirmaciones falsas.

Terremoto le pasaría una factura de hasta $40 billones a la economía colombiana, estiman en el Banco de Occidente

La SIC señaló que mantendrá la vigilancia sobre el cumplimiento de las normas aplicables durante la situación de calamidad.

Según indicó, la entidad velará para que “no se vulneren los derechos de los consumidores y personas afectadas por la situación de calamidad que atraviesa distintas zonas del país”.