Ecopetrol anuncia cambios en cinco cargos de la alta gerencia; así queda la nueva estructura

Ecopetrol S. A. informó este jueves 27 de agosto cambios en su equipo de alta gerencia, luego de que la Junta Directiva adoptara decisiones relacionadas con cinco cargos directivos durante una sesión realizada este mismo día.

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La compañía indicó que Sandra Lucía Rodríguez Rojas, vicepresidenta corporativa de Transformación Territorial y HSE, ejercerá sus funciones hasta el 30 de agosto de 2026.

A partir del 31 de agosto, Miguel Ángel Cortés Angarita, actual profesional sénior de Gestión Ambiental de la misma área, quedará encargado de esta vicepresidencia.

En la Vicepresidencia Administrativa y de Servicios, Jaime Andrés García Cuello desempeñará sus funciones hasta el 30 de agosto. Desde el día siguiente, Álvaro Iván Saavedra Barón, actual gerente de Abastecimiento de Hidrocarburos de la misma área, asumirá el encargo de esta dependencia.

Los cambios anunciados corresponden a encargos temporales. Foto: JOHAN TORO-SEMANA

También se anunció el cambio en la Dirección Corporativa de Relacionamiento Institucional y Comunicaciones. Diana Marcela Jiménez Rodríguez permanecerá en el cargo hasta el 30 de agosto, mientras que Juliana Perdomo Valencia, actual comunicadora sénior de la misma dirección, asumirá el encargo a partir del 31 de agosto.

De igual forma, Julián Fernando Lemos Valero, vicepresidente corporativo de Estrategia y Nuevos Negocios, finalizará sus funciones el 30 de agosto. El cargo quedará encargado desde el 31 de agosto por Adrian Santiago Coral Pantoja, actual gerente de Nuevos Negocios de Hidrocarburos de esa área.

En la Vicepresidencia de Refinación y Procesos Industriales, Felipe Trujillo López desempeñará sus funciones hasta el 30 de agosto. Ana Carolina Ríos Junco, actual ingeniera sénior de procesos de la misma dependencia, asumirá el encargo de esta vicepresidencia a partir del 31 de agosto.

#InformaciónRelevante | Ecopetrol informa cambios en la alta gerencia.

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Ecopetrol señaló que informará las designaciones definitivas de estos cargos una vez se realicen, de acuerdo con los procesos correspondientes.

Sobre la salida de los directivos, la empresa manifestó: “La Empresa agradece el liderazgo, gestión y logros alcanzados por las personas que finalizan su relación laboral y les desea muchos éxitos en sus futuros desafíos profesionales”.

El grupo señaló que los cambios anunciados corresponden a encargos temporales en las áreas mencionadas mientras se adelantan las designaciones definitivas de los cargos en propiedad.