Abelardo De La Espriella anunció aporte de 50.000 millones de pesos de la Organización Corona para apoyar la reconstrucción del país

El presidente Abelardo De La Espriella anunció una importante contribución del sector privado para la reconstrucción de Colombia, luego de una conversación con Miguel Pardo, presidente de la Organización Corona, quien confirmó una donación de 50.000 millones de pesos destinada a apoyar este proceso nacional.

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El anuncio fue recibido como un gesto de solidaridad y compromiso con las comunidades que atraviesan momentos difíciles y requieren respaldo para recuperar sus condiciones de vida.

Acabo de hablar con Miguel Pardo, presidente de la Organización Corona, quien me confirmó una donación de $50.000 millones para la reconstrucción de Colombia.



Mi gratitud a toda la familia Echavarría por este enorme gesto de solidaridad con los colombianos que hoy más nos… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 27, 2026

A través de un mensaje publicado en X, De La Espriella expresó su agradecimiento a la familia Echavarría, propietaria de la Organización Corona, por lo que calificó como un “enorme gesto de solidaridad con los colombianos que hoy más nos necesitan”.

“Acabo de hablar con Miguel Pardo, presidente de la Organización Corona, quien me confirmó una donación de $50.000 millones para la reconstrucción de Colombia. Mi gratitud a toda la familia Echavarría por este enorme gesto de solidaridad con los colombianos que hoy más nos necesitan”, señaló el mandatario.

El mandatario resaltó que este tipo de iniciativas demuestran la importancia de la participación del sector empresarial en la construcción de soluciones para los desafíos que enfrenta el país.

“La unión entre el sector privado, el Estado y los ciudadanos está haciendo posible levantar nuestra patria”, señaló De La Espriella en su publicación, destacando la necesidad de trabajar de manera conjunta para avanzar en la recuperación de las zonas afectadas y fortalecer el bienestar de miles de colombianos.

La donación anunciada por la Organización Corona representa uno de los aportes privados más significativos dentro de esta iniciativa de reconstrucción. Según lo expresado por el presidente, los recursos serán una muestra del compromiso de una compañía colombiana con el desarrollo social y con la atención de las necesidades de las comunidades que requieren apoyo.

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Para De La Espriella, la solidaridad y la cooperación entre diferentes sectores son fundamentales para impulsar la recuperación del país y generar oportunidades para quienes más lo necesitan.

La Organización Corona, con una amplia trayectoria empresarial en Colombia, se suma así a los esfuerzos de reconstrucción mediante un aporte económico que busca contribuir al fortalecimiento de las regiones y al acompañamiento de los ciudadanos afectados.

Miguel Pardo Brigard presidente de Organización Corona Foto: Organización Corona

Finalmente, Abelardo De La Espriella reiteró su reconocimiento a quienes deciden aportar al futuro del país y envió un mensaje de unidad nacional.

“Gracias por creer en Colombia y poner el hombro en este momento”, afirmó, resaltando que la reconstrucción requiere del compromiso colectivo y del esfuerzo conjunto de todos los sectores de la sociedad.