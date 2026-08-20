Copa Sudamericana: clasificados a cuartos de final y cómo quedan los cruces a falta de River Plate vs. Santa Fe

La Copa Sudamericana se va acercando a la final que se disputará en el próximo noviembre en el Metropolitano de Barranquilla. Por ahora, se van conociendo los clasificados a los cuartos, instancia que reúne a los ocho mejores del continente y donde un colombiano podría estar.
Ya se conocieron los clasificados tras los octavos de final, a falta de definirse el ganador de River Plate vs. Santa Fe. Cabe recordar que por el terremoto que azotó a Colombia el pasado 10 de agosto, el cronograma para esta llave tuvo que modificarse y hasta ahora se jugó el compromiso de ida.
De resto, los clasificados a cuartos de final se conocieron esta misma semana y Brasil colocó a cuatro firmes candidatos en la lista, aunque otro que se creía no iba a tener problemas, Botafogo, fue duramente humillado por un club peruano cuando más era favorito al título.
Santos de Neymar, Sao Paulo, Atlético Mineiro y Vasco Da Gama lograron su clasificación y encabezan la lista de favoritos para estar en la final en Colombia, mientras que Boca Juniors es el único de Argentina, por ahora, a falta de lo que suceda con River Plate en el juego de vuelta en el Monumental.
Perú y Uruguay sueñan con el título
City Torque de Uruguay y Cienciano de Perú son los otros clasificados y esperan seguir dando el golpe en el segundo torneo más importante de Sudamérica. Por otra parte, Recoleta y Olimpia apagaron el sueño paraguayo y Macará de Ecuador no pudo con el Santos de Neymar.
Tigre redujo la lista de argentinos y al Bolívar de La Paz le fue imposible eliminar a Sao Paulo y darle ilusión a Bolivia. Para rematar, el mencionado Cienciano de Cusco fue el autor un marcador nunca antes visto en la Copa Sudamericana, pues con seis goles que le marcó a Botafogo en la ida, le fue suficiente para clasificar.
Clasificados a cuartos de la Copa Sudamericana
- Boca Juniors (Argentina)
- Sao Paulo (Brasil)
- City Torque (Uruguay)
- Cienciano (Perú)
- Santos (Brasil)
- Atlético Mineiro (Brasil)
- Vasco Da Gama (Brasil)
- Santa Fe (Colombia) o River Plate (Argentina)
Los eliminados en los octavos de Sudamericana
- Recoleta (Paraguay)
- Club Bolívar (Bolivia)
- Tigre (Argentina)
- Botafogo (Brasil)
- Macará (Ecuador)
- Bragantino (Brasil)
- Olimpia (Paraguay)
- Santa Fe (Colombia) o River Plate (Argentina)
Resultados de los octavos de la Sudamericana
Marcador global
- Boca Juniors 7-1 Deportivo Recoleta
- São Paulo 4-2 Club Bolívar
- Atlético Mineiro 3-2 Bragantino
- City Torque 3-1 Tigre
- Vasco da Gama 4-1 Club Olimpia
- Santos FC 2-1 Macará
- Cienciano 6-2 Botafogo
- Santa Fe 0-0 River Plate, a falta del partido de vuelta
Así quedan los cruces en los cuartos de final
- Boca Juniors vs. Sao Paulo
- Atlético Mineiro vs. Santos
- Cienciano Cusco vs. City Torque
- Vasco Da Gama vs. Santa Fe o River Plate
¿Cuándo es la vuelta Santa Fe vs. River Plate?
El partido de vuelta de esta serie se disputará el próximo miércoles 26 de agosto a partir de las 7:30 p.m. (hora colombiana) en el Más Monumental de la ciudad de Buenos Aires, Argentina. El compromiso será transmitido por DSports y su aplicación DGO (DirecTV) en Colombia.