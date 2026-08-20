Copa Sudamericana: clasificados a cuartos de final y cómo quedan los cruces a falta de River Plate vs. Santa Fe

La Copa Sudamericana se va acercando a la final que se disputará en el próximo noviembre en el Metropolitano de Barranquilla. Por ahora, se van conociendo los clasificados a los cuartos, instancia que reúne a los ocho mejores del continente y donde un colombiano podría estar.

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Ya se conocieron los clasificados tras los octavos de final, a falta de definirse el ganador de River Plate vs. Santa Fe. Cabe recordar que por el terremoto que azotó a Colombia el pasado 10 de agosto, el cronograma para esta llave tuvo que modificarse y hasta ahora se jugó el compromiso de ida.

De resto, los clasificados a cuartos de final se conocieron esta misma semana y Brasil colocó a cuatro firmes candidatos en la lista, aunque otro que se creía no iba a tener problemas, Botafogo, fue duramente humillado por un club peruano cuando más era favorito al título.

Santos de Neymar, Sao Paulo, Atlético Mineiro y Vasco Da Gama lograron su clasificación y encabezan la lista de favoritos para estar en la final en Colombia, mientras que Boca Juniors es el único de Argentina, por ahora, a falta de lo que suceda con River Plate en el juego de vuelta en el Monumental.

Perú y Uruguay sueñan con el título

City Torque de Uruguay y Cienciano de Perú son los otros clasificados y esperan seguir dando el golpe en el segundo torneo más importante de Sudamérica. Por otra parte, Recoleta y Olimpia apagaron el sueño paraguayo y Macará de Ecuador no pudo con el Santos de Neymar.

Tigre redujo la lista de argentinos y al Bolívar de La Paz le fue imposible eliminar a Sao Paulo y darle ilusión a Bolivia. Para rematar, el mencionado Cienciano de Cusco fue el autor un marcador nunca antes visto en la Copa Sudamericana, pues con seis goles que le marcó a Botafogo en la ida, le fue suficiente para clasificar.

Clasificados a cuartos de la Copa Sudamericana

Boca Juniors (Argentina)

Sao Paulo (Brasil)

City Torque (Uruguay)

Cienciano (Perú)

Santos (Brasil)

Atlético Mineiro (Brasil)

Vasco Da Gama (Brasil)

Santa Fe (Colombia) o River Plate (Argentina)

Los eliminados en los octavos de Sudamericana

Recoleta (Paraguay)

Club Bolívar (Bolivia)

Tigre (Argentina)

Botafogo (Brasil)

Macará (Ecuador)

Bragantino (Brasil)

Olimpia (Paraguay)

Santa Fe (Colombia) o River Plate (Argentina)

Resultados de los octavos de la Sudamericana

Marcador global

Boca Juniors 7-1 Deportivo Recoleta

São Paulo 4-2 Club Bolívar

Atlético Mineiro 3-2 Bragantino

City Torque 3-1 Tigre

Vasco da Gama 4-1 Club Olimpia

Santos FC 2-1 Macará

Cienciano 6-2 Botafogo

Santa Fe 0-0 River Plate, a falta del partido de vuelta

Así quedan los cruces en los cuartos de final

Boca Juniors vs. Sao Paulo

Atlético Mineiro vs. Santos

Cienciano Cusco vs. City Torque

Vasco Da Gama vs. Santa Fe o River Plate

¿Cuándo es la vuelta Santa Fe vs. River Plate?

El partido de vuelta de esta serie se disputará el próximo miércoles 26 de agosto a partir de las 7:30 p.m. (hora colombiana) en el Más Monumental de la ciudad de Buenos Aires, Argentina. El compromiso será transmitido por DSports y su aplicación DGO (DirecTV) en Colombia.