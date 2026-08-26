La millonada que recibe Santa Fe tras eliminar a River Plate de la Sudamericana: se llenó los bolsillos

Santa Fe hizo lo impensado y se clasificó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 contra todo pronóstico, al superar 8-7 por penales al argentino River Plate, luego de igualar 1-1 en el desquite de los octavos de final, que se jugó en el estadio Monumental en Buenos Aires.

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Sebastián Driussi (51′) anotó el gol de River, pero el uruguayo Franco Fagúndez (80′, de penal) estableció el empate para el conjunto colombiano, lo que forzó el desempate desde los once metros, ya que habían igualado 0-0 la semana pasada en la ida en Bogotá, en una serie postergada una semana por el terremoto que sufrió Colombia.

La definición se extendió hasta los arqueros. Tras ejecutar los diez jugadores de campo de cada equipo, el joven guardameta de River, Santiago Beltrán, de 21 años, asumió la responsabilidad de patear el undécimo penal de los millonarios.

Beltrán, que durante la tanda había atajado tres remates, no pudo completar la hazaña y envió su disparo por encima del travesaño. Acto seguido, el golero cardenal Weimar Asprilla acertó su lanzamiento y le dio a Santa Fe la clasificación.

En los cuartos de final, Santa Fe, último representante colombiano en carrera sumando los dos torneos de la Conmebol a nivel de clubes, se enfrentará con el brasileño Vasco da Gama, que viene de eliminar al paraguayo Olimpia (4-1) en su serie y que tiene a Carlos Andrés Gómez, Carlos Cuesta y Marino Hinestroza como la cuota colombiana.

La millonada que gana Santa Fe en la Copa Sudamericana

Tras la dramática tanda de penaltis, Santa Fe se adjudica una gran suma de dinero, además de la clasificación a los cuartos de final, pues ya acumula 5,4 millones de dólares en premios en esta edición de Copa Sudamericana, que equivale a 17.100 millones de pesos colombianos.

Independiente Santa Fe logró gran victoria ante River, en Buenos Aires, por la Copa Sudamericana. Foto: Tomada de @SantaFe

Por haber eliminado a River en octavos de final, se adjudica una suma de 600 mil dólares, mientras que por participar en los cuartos contra Vasco, el premio asciende a 700 mil.

Rodallega habló tras la clasificación

Hugo lanzó mensajes para los jugadores de River y dijo que tienen mucho por mejorar tras este bache deportivo con el técnico Eduardo Coudet, quien tambalea en el cargo.

Además, dijo que deben saber a dónde están parados, pues River es uno de los clubes más grandes de Sudamérica y el mundo.

“Son jugadores que están en un equipo grande a nivel mundial y saben lo que representa esta camiseta. Ojalá puedan mejorar y pasar de esta situación porque no están bien”, dijo Rodallega tras finalizar el partido.

Santa Fe vs. Vasco Da Gama