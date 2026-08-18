Ecopetrol anuncia importante movimiento en la empresa: este fue el millonario negocio que hizo

Hace algunas horas, Ecopetrol, la empresa más importante del país, que busca una significativa recuperación tras la llegada del Gobierno De La Espriella, anunció un nuevo movimiento institucional. A través de la subordinada Ecopetrol Investimentos do Brasil LTDA, completó la adquisición de una participación controlante, equivalente al 51 % del capital social con derecho a voto, de Brava Energia S. A.

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La empresa reportó que se culminó exitosamente la transacción, tras el cumplimiento de las condiciones precedentes y regulatorias aplicables.

Ecopetrol informó que la operación se concretó luego de cumplir los requisitos regulatorios establecidos para la transacción. Foto: anamejia18 - stock.adobe.com

“Este movimiento representa un hito relevante para la estrategia actual de la empresa, en cuanto a crecimiento, fortalecimiento y diversificación del portafolio del Grupo Ecopetrol en los últimos años, ampliando su presencia en Brasil, uno de los mercados energéticos más dinámicos de la región, que permite incorporar una base significativa de reservas y producción, fortaleciendo su capacidad de generación de valor de largo plazo”, detalló Ecopetrol.

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De acuerdo con lo reportado por Ecopetrol, la transacción tuvo un valor total de aproximadamente $ 1.200 millones de dólares. Este monto fue financiado a través de un crédito intercompañía adquirido por Ecopetrol Investimentos desde Ecopetrol Capital AG, también subordinada del grupo empresarial.

La adquisición se realizó a través de Ecopetrol Investimentos do Brasil LTDA, filial mediante la cual la petrolera colombiana asumió el control de la compañía brasileña. Foto: adobe stock

Brava Energy es una compañía que incorpora una plataforma de activos relevante y complementaria para el Grupo Ecopetrol, pues esta se caracteriza por la producción en operación, oportunidades de desarrollo y aporte a la diversificación geográfica y operacional de la línea de hidrocarburos.

Según los estados financieros con corte al 30 de junio de 2026, la empresa tiene un ingreso de $ 2.341 millones de dólares, con un EBITDA de $ 1.050 millones de dólares y una utilidad neta de $ 122,2 millones de dólares.

Brava Energia se suma al portafolio del Grupo Ecopetrol con activos de producción y oportunidades de desarrollo que amplían su operación en el mercado energético brasileño. Foto: SEMANA

La operación complementa la estrategia del Grupo Ecopetrol, orientada a construir un portafolio resiliente, competitivo y diversificado, sustentado en activos de calidad, generación de caja y crecimiento rentable de largo plazo.