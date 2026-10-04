Dólar en casas de cambio el domingo, 4 de octubre de 2026

Invertir en dólares es una de las alternativas que algunas personas consideran para diversificar su patrimonio y reducir la exposición a las variaciones de la moneda local.

Estas serían las condiciones que Colombia podría negociar con el FMI para acceder a nuevos recursos

Además de ser una opción de ahorro para determinados perfiles, la divisa estadounidense tiene un papel relevante en operaciones económicas, financieras y de comercio internacional.

En Colombia, el comportamiento del dólar genera especial interés debido a su impacto en diferentes sectores de la economía. La moneda estadounidense es utilizada como referencia para transacciones internacionales, negociación de materias primas, fijación de algunos precios y diversas operaciones financieras.

El dólar representa una opción de ahorro para determinados perfiles. Foto: Adobe Stock

Quienes necesitan comprar o vender dólares en efectivo pueden acudir a casas de cambio y establecimientos autorizados para la compra y venta de divisas.

Estos negocios manejan sus propias cotizaciones, por lo que los precios pueden cambiar según la oferta y la demanda, la ciudad, la disponibilidad de efectivo y las condiciones particulares de cada establecimiento.

Precio del dólar en casas de cambio este domingo, 4 de octubre

De acuerdo con la actualización más reciente disponible de WilkinsonPC, las cotizaciones promedio del mercado de efectivo en las principales ciudades para este domingo, 4 de octubre de 2026, son las siguientes:

Ciudad Le compran Le venden Spread Bogotá $ 3.250 $ 3.335 $ 85 Cali $ 3.165 $ 3.325 $ 160 Cartagena $ 3.100 $ 3.350 $ 250 Cúcuta $ 3.270 $ 3.320 $ 50 Medellín $ 3.189 $ 3.314 $ 125 Pereira $ 3.200 $ 3.300 $ 100

El spread corresponde a la diferencia entre el precio de venta y el precio de compra.

Con estos datos, Cúcuta registra el precio promedio de compra más alto, con $ 3.270 por dólar, mientras que Pereira presenta el precio promedio de venta más bajo, con $ 3.300 por dólar.

Es importante tener presente que estas cotizaciones corresponden a promedios del mercado de efectivo y pueden cambiar durante la jornada.

Precio del dólar por casa de cambio

Para el domingo, 4 de octubre de 2026, la TRM vigente en Colombia es de $ 3.273,49 por dólar, de acuerdo con el Banco de la República. Esta tasa tiene vigencia del 3 al 5 de octubre de 2026.

Para quienes buscan comprar o vender dólares en Bogotá, también es posible comparar las tarifas ofrecidas por diferentes establecimientos. De acuerdo con la actualización disponible de WilkinsonPC del 4 de octubre de 2026, estos son los valores registrados: