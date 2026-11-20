El Gobierno nacional anunció la puesta en marcha de un paquete de subsidios para arrendamiento, adquisición de vivienda nueva y reparación de inmuebles dañados por el terremoto del pasado 10 de agosto.

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La medida, formalizada mediante la Resolución 869 de 2026, se financiará con recursos del Fondo Obligatorio para Vivienda de Interés Social (FOVIS) de las cajas de compensación familiar, el cual contó con un presupuesto total de $1,66 billones para la vigencia 2026.

Entre los principales alivios está un subsidio de arrendamiento temporal de hasta medio salario mínimo mensual, dirigido a las familias que requieren un lugar donde vivir mientras superan las consecuencias de la emergencia. De igual forma, las ayudas permitirán comprar vivienda nueva o mejorar las propiedades afectadas tanto en zonas urbanas como rurales.

De acuerdo con el comunicado oficial del Gobierno, la atención se concentrará en siete departamentos: Valle del Cauca, Risaralda, Chocó, Quindío, Caldas, Cauca y Antioquia, territorios donde se ubica el 98 % de los hogares registrados como damnificados.

Para la ejecución de este plan, el Ministerio de Vivienda coordinará la implementación de las medidas, el Ministerio del Trabajo articulará las acciones del sector y la Superintendencia del Subsidio Familiar vigilará el uso adecuado de los recursos.

Asimismo, las cajas de compensación familiar se encargarán de asignar los subsidios a sus afiliados, mientras que Fonvivienda apoyará la atención de los hogares no afiliados.