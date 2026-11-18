El cierre definitivo de la fábrica de Comestibles La Rosa, en Dosquebradas, Risaralda, abrió interrogantes sobre el futuro del abastecimiento de marcas como Saltinas, Cocosette y otras galletas que se comercializan en Colombia. Sin embargo, Nestlé, propietario de la compañía, asegura que cuenta con un plan de contingencia para evitar que estos productos desaparezcan de los supermercados y tiendas.

Fernando Gómez, gerente de Recursos Humanos de Comestibles La Rosa, descartó que la suspensión de operaciones vaya a generar desabastecimiento.

“No, desde el momento del sismo venimos trabajando con dos copackers para garantizar el abastecimiento”, afirmó el directivo.

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Los copackers son empresas externas que fabrican o empacan productos para otras compañías. Según Gómez, este mecanismo permitirá mantener la oferta mientras Nestlé define una solución de mayor plazo. “Hay un business case que el grupo está revisando adicionalmente para darle manejo a esta contingencia”, explicó.

No obstante, la compañía no precisó cuáles son los dos fabricantes contratados, dónde están ubicados ni qué capacidad de producción tienen. Tampoco informó si todas las referencias conservarán sus niveles habituales de distribución. Por ahora, la garantía de abastecimiento corresponde al plan anunciado por la empresa.

Una fábrica que ya operaba a media marcha

La decisión de cerrar la planta se produjo después del terremoto del 10 de agosto de 2026, que ocasionó graves daños en la infraestructura, los equipos y las líneas de producción.

Impacto del terremoto en la planta de Nestlé en Risaralda. Foto: Nestlé

Antes del sismo, la fábrica operaba al 50 % de su capacidad y registraba una producción promedio de 33.000 toneladas anuales, según Gómez. Después del terremoto, su capacidad operativa se redujo al 30 %.

En un comunicado divulgado el 17 de noviembre, Comestibles La Rosa explicó que las condiciones actuales impiden mantener la operación de manera sostenible. La decisión incluye un programa de retiro voluntario para sus trabajadores.

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La compañía aclaró que Nestlé mantendrá en Dosquebradas su centro nacional de distribución, aunque terminarán definitivamente las actividades industriales de Comestibles La Rosa.

Un mercado de más de $2 billones

El cierre ocurre en un mercado de galletas saladas que movió aproximadamente 2,12 billones de pesos en Colombia durante 2025, de acuerdo con un estudio de GlobalData, comercializado por MarketResearch.com. La categoría, que incluye galletas tipo cracker y otras variedades saladas, registró un crecimiento de 7,98 % en valor frente a 2024.

Complejo industrial de Nestlé en Dosquebradas, Risaralda. Foto: Nestlé

Paralelamente, la Federación de Molineros de Trigo (Fedemol), de la Andi, informó en noviembre de 2025 que cada colombiano consume en promedio 4,45 kilogramos de galletas al año. Esta cifra comprende distintas variedades, no exclusivamente galletas saladas.

Saltinas participa en el segmento de galletas saladas, mientras Cocosette compite en el de las dulces, un mercado que suele dispararse a final del año por el mayor consumo de galletas de Navidad.