Millonario robo en Europa: Nestlé confirmó desaparición de 12 toneladas de KitKat

Un millonario robo en España está siendo noticia este lunes, luego de que la multinacional de alimentos Nestlé confirmara el robo de unas 12 toneladas de KitKat, un producto de chocolate reconocido en todo el mundo. El hecho prende las alarmas de la industria de alimentos a nivel mundial.

De acuerdo con la empresa suiza, se confirmó que un camión que transportaba unas 413.793 unidades del chocolate desapareció cuando cubría un trayecto entre Italia y Polonia. El hecho se dio en medio del lanzamiento de una edición especial vinculada a la Fórmula 1 y a pocos días de la Semana Santa, época en la que la demanda del chocolate aumenta considerablemente.

Los chocolates KitKat son uno de los más famosos del mundo Foto: NurPhoto via Getty Images

“Podemos confirmar que 12 toneladas de productos KitKat fueron robadas mientras estaban en tránsito entre nuestra fábrica en el centro de Italia y su destino en Polonia. Estamos trabajando en estrecha colaboración con las autoridades locales y los socios de la cadena de suministro para investigar. La buena noticia: no hay preocupación por la seguridad del consumidor y el suministro no se ve afectado“, indica el comunicado de la empresa.

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Las barras desaparecidas eran de dicha edición especial, que tenían forma de coche de carreras. El destino del camión eran varios mercados europeos en donde el producto es ampliamente reconocido.

KitKat no especificó dónde desapareció la mercancía. Foto: Getty Images

Nestlé aseguró que el robo de cargamentos ha sido un problema que ha venido en crecimiento tanto para empresas pequeñas como para las más grandes. De hecho, alertaron respecto a la sofisticación de métodos usados por delincuentes, asegurando que la tendencia fue advertida recientemente por la Unión Internacional de Seguros Marítimos y la Asociación de Protección de Activos en Tránsito.

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Entre los problemas está la suplantación de identidades y falsificación de documentos. También utilizan estrategias como el rastreo y desvío de vehículos. Esto les dificulta a las empresas la detección y recuperación de la mercancía.

Nestlé reveló desaparición de miles de toneladas de su popular chocolate. Foto: Cortesía