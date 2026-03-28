Robo millonario: Nestlé denuncia el saqueo de 12 toneladas de chocolates KitKat en Europa

El gigante alimentario suizo Nestlé denunció el robo de un enorme cargamento de barras de chocolate de su marca KitKat y advirtió que esto podría provocar escasez en las tiendas justo antes de Pascua.

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KitKat confirmó en un comunicado enviado a la AFP el sábado que “un camión que transportaba 413.793 unidades de su nueva gama de chocolates fue robado durante el transporte en Europa”.

El cargamento, con un peso de unas 12 toneladas, desapareció la semana pasada mientras viajaba entre centros de producción y distribución, indicó.

Los chocolates KitKat son uno de los más famosos del mundo Foto: NurPhoto via Getty Images

“Siempre animamos a la gente a tomarse un descanso con KitKat”, comentó un portavoz de la marca, en referencia a su eslogan.

“Pero parece que los ladrones se tomaron el mensaje demasiado literalmente y se han ‘tomado un descanso’ con más de 12 toneladas de nuestro chocolate”, agregó.

La marca advirtió que “el robo podría provocar escasez de KitKats” y que sus consumidores “podrían tener dificultades para encontrar sus chocolates favoritos antes de Pascua”.

El camión robado había salido del centro de Italia y se dirigía a Polonia, con la misión de distribuir las barras en países a lo largo del trayecto.

here's a virtual KitKat, just for you! pass it on to someone who should be having a break 🍫 pic.twitter.com/iMKmpYpqW2 — KITKAT (@KITKAT) January 19, 2026

KitKat no especificó dónde desapareció la mercancía, pero indicó que “el vehículo y su contenido siguen sin aparecer”.

“Las investigaciones continúan en estrecha colaboración con las autoridades locales y los socios de la cadena de suministro”, añadió.

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KitKat advirtió que las barras de chocolate robadas “podrían entrar en canales de venta no oficiales en los mercados europeos”.

También señaló que es posible rastrear los productos robados escaneando los códigos de lote únicos que se encuentran en cada barra.

La compañía se pronunció tras el robo Foto: Getty Images

“Si se encuentra una coincidencia, el sistema proporcionará instrucciones claras sobre cómo alertar a KitKat, que luego compartirá las pruebas de forma adecuada”, indicó.

KitKat es una popular barra de chocolate compuesta por capas de galleta crujiente cubiertas de chocolate, creada en 1935 en el Reino Unido.

Originalmente se llamó “Rowntree’s Chocolate Crisp” y más tarde adoptó el nombre actual. Hoy pertenece a la empresa Nestlé, que la comercializa en gran parte del mundo.

Su eslogan “Have a break, have a KitKat” ha sido una de las campañas publicitarias más exitosas, asociando el producto con momentos de descanso y placer cotidiano.

Imagen de dos paquetes de barquillos crujientes Kit Kat, uno hecho con chocolate con leche y el otro con crema blanca. Foto: Getty Images

Otro aspecto clave es su capacidad de adaptación a distintos mercados: existen versiones con sabores locales (té matcha en Japón, por ejemplo), lo que refuerza su presencia internacional. También destaca su fuerte identidad visual, con las clásicas barritas separables.

Con información de AFP*