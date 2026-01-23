Autoridades sanitarias de al menos 55 países han prohibido y retirado del mercado un producto de leche de fórmula infantil, tras alertar sobre la posible presencia de una toxina bacteriana peligrosa, en medio de un caso que ya escaló hasta una investigación penal en Francia por la muerte de un bebé que habría ingerido dicho producto.

La toxina fue encontrada en hasta ocho productos de la línea para bebés de Nestlé, más específicamente en uno de los aceites que se utilizan para elaborar el polvo que posteriormente consumen los infantes.

Nestlé está en el ojo del huracán por prohibición de productos para bebés en 55 países Foto: EP

El pasado mes de diciembre, la multinacional suiza Nestlé emitió un aviso global en el que reconoció un problema de calidad en uno de sus productos de nutrición infantil, señalando que existía la posibilidad de que estuviera contaminado con cereulida.

La toxina es producida por el microorganismo Bacillus cereus, capaz de causar intoxicaciones alimentarias graves, con síntomas como vómitos intensos, diarrea y letargo.

Desde entonces, agencias regulatorias de salud y de control de alimentos han ido ordenando la retirada del producto de los mercados, lo que ha llevado a que la prohibición alcance países de Europa, América, Asia, África y Medio Oriente.

En Francia, la Fiscalía de Burdeos abrió una investigación penal luego de que un bebé, nacido el 25 de diciembre, fuera hospitalizado entre el 5 y el 7 de enero tras ingerir leche de fórmula de Nestlé y muriera poco después. El objetivo de la pesquisa es determinar si en la leche consumida por el lactante estaba presente la toxina cereulida, lo que podría haber contribuido a su muerte.

Las autoridades francesas incluyeron en las medidas de retirada de productos marcas como Nidal y Guigoz, que fueron consumidas por el bebé antes de su fallecimiento, mientras se profundiza la investigación sobre el origen de la contaminación y la posible responsabilidad de la empresa o de sus proveedores.

Nestlé ha respondido a las acusaciones con la confirmación de los lotes afectados Foto: Paola Castaño

Aunque Nestlé ha asegurado que, hasta el momento, no se han confirmado casos de enfermedad vinculados a los lotes afectados, la alerta sanitaria y la expansión de las prohibiciones han llamado la atención de organizaciones defensoras de los consumidores.

Los productos afectados corresponden a las siguientes fórmulas: SMA Advanced Follow-on Milk 800 g (leche avanzada de continuación); SMA First Infant Milk (leche para lactantes – varios tamaños); SMA LITTLE STEPS First Infant Milk 800 g (leche para lactantes); SMA Comfort 800 g (leche para el confort digestivo); SMA Lactose Free 400 g (leche sin lactosa); SMA Anti Reflux 800 g (leche antirreflujo); y ALFAMINO 400 g (fórmula hipoalergénica).

Tras lo ocurrido, la ONG Food Watch anunció que presentará una denuncia para aclarar por qué estos productos siguieron a la venta por más de dos semanas, pese a los riesgos detectados.

En la lista de países que han prohibido la venta de estas fórmulas no se encuentra Colombia, pero sí México, Brasil, Argentina, Chile, Perú y Paraguay, entre otros.