Mundo

¿Leche tóxica para bebés? Prohíben su fórmula de una famosa marca en 55 países

La medida llega tras el fallecimiento de un bebé en Francia y los análisis realizados por estos países para evitar un destino similar.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

23 de enero de 2026, 5:57 p. m.
Peligrosa toxina encontrada en leche de famosa marca
Peligrosa toxina encontrada en leche de famosa marca Foto: San Pablo Farmacia / Shutterstock / Montaje: Semana

Autoridades sanitarias de al menos 55 países han prohibido y retirado del mercado un producto de leche de fórmula infantil, tras alertar sobre la posible presencia de una toxina bacteriana peligrosa, en medio de un caso que ya escaló hasta una investigación penal en Francia por la muerte de un bebé que habría ingerido dicho producto.

La toxina fue encontrada en hasta ocho productos de la línea para bebés de Nestlé, más específicamente en uno de los aceites que se utilizan para elaborar el polvo que posteriormente consumen los infantes.

Nestlé está en el ojo del huracán por prohibición de productos para bebés en 55 países
Nestlé está en el ojo del huracán por prohibición de productos para bebés en 55 países Foto: EP

El pasado mes de diciembre, la multinacional suiza Nestlé emitió un aviso global en el que reconoció un problema de calidad en uno de sus productos de nutrición infantil, señalando que existía la posibilidad de que estuviera contaminado con cereulida.

La toxina es producida por el microorganismo Bacillus cereus, capaz de causar intoxicaciones alimentarias graves, con síntomas como vómitos intensos, diarrea y letargo.

Noticias Estados Unidos

¿De dónde viene la ola de frío extremo en Estados Unidos? El NWS explica el vórtice polar que afecta a más de 150 millones de personas

Noticias Estados Unidos

Esta es la millonaria deuda que deja EE. UU. a la OMS, tras confirmar oficialmente su salida

Mundo

Histórico: hallan partes de una de las siete maravillas del mundo antiguo que estuvo perdida por 1.600 años

Mundo

Esto dijo Marco Rubio de las garantías que le ofrecerán a Gustavo Petro durante su visita a Washington

Noticias Estados Unidos

Capturan a Ryan Weddin, excampeón olímpico que ha sido comparado con Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán

Noticias Estados Unidos

Logró engañar a tres aerolíneas: se hizo pasar por un empleado activo y viajó gratis durante años

Mundo

Marco Rubio llamó a la canciller colombiana Rosa Villavicencio: estos fueron los temas tratados

Empresas

Principales empresas productoras de café a nivel mundial fueron acusadas por ONG de violaciones de derechos en plantaciones

Empresas

Empresa con presencia en Colombia anuncia la eliminación de 16.000 puestos

Cápsulas

Nestlé y LinkedIn impulsan feria virtual con más de 9.000 vacantes para jóvenes en Colombia

Desde entonces, agencias regulatorias de salud y de control de alimentos han ido ordenando la retirada del producto de los mercados, lo que ha llevado a que la prohibición alcance países de Europa, América, Asia, África y Medio Oriente.

En Francia, la Fiscalía de Burdeos abrió una investigación penal luego de que un bebé, nacido el 25 de diciembre, fuera hospitalizado entre el 5 y el 7 de enero tras ingerir leche de fórmula de Nestlé y muriera poco después. El objetivo de la pesquisa es determinar si en la leche consumida por el lactante estaba presente la toxina cereulida, lo que podría haber contribuido a su muerte.

Las autoridades francesas incluyeron en las medidas de retirada de productos marcas como Nidal y Guigoz, que fueron consumidas por el bebé antes de su fallecimiento, mientras se profundiza la investigación sobre el origen de la contaminación y la posible responsabilidad de la empresa o de sus proveedores.

Nestlé ha respondido a las acusaciones con la confirmación de los lotes afectados
Nestlé ha respondido a las acusaciones con la confirmación de los lotes afectados Foto: Paola Castaño

Aunque Nestlé ha asegurado que, hasta el momento, no se han confirmado casos de enfermedad vinculados a los lotes afectados, la alerta sanitaria y la expansión de las prohibiciones han llamado la atención de organizaciones defensoras de los consumidores.

Los productos afectados corresponden a las siguientes fórmulas: SMA Advanced Follow-on Milk 800 g (leche avanzada de continuación); SMA First Infant Milk (leche para lactantes – varios tamaños); SMA LITTLE STEPS First Infant Milk 800 g (leche para lactantes); SMA Comfort 800 g (leche para el confort digestivo); SMA Lactose Free 400 g (leche sin lactosa); SMA Anti Reflux 800 g (leche antirreflujo); y ALFAMINO 400 g (fórmula hipoalergénica).

Peligro inminente: se ordena retiro de atún por la posible presencia de peligrosa toxina

Tras lo ocurrido, la ONG Food Watch anunció que presentará una denuncia para aclarar por qué estos productos siguieron a la venta por más de dos semanas, pese a los riesgos detectados.

En la lista de países que han prohibido la venta de estas fórmulas no se encuentra Colombia, pero sí México, Brasil, Argentina, Chile, Perú y Paraguay, entre otros.

Más de Mundo

Peligrosa toxina encontrada en leche de famosa marca

¿Leche tóxica para bebés? Prohíben su fórmula de una famosa marca en 55 países

x

¿De dónde viene la ola de frío extremo en Estados Unidos? El NWS explica el vórtice polar que afecta a más de 150 millones de personas

ARCHIVO - El logotipo de la Organización Mundial de la Salud visto en la sede de la OMS en Ginebra, Suiza, 11 de junio de 2019. (AP Foto/Anja Niedringhaus, Archivo)

Esta es la millonaria deuda que deja EE. UU. a la OMS, tras confirmar oficialmente su salida

El gran Faro de Alejandría, encontrado 1600 años después

Histórico: hallan partes de una de las siete maravillas del mundo antiguo que estuvo perdida por 1.600 años

Marco Rubio, Donald Trump y Gustavo Petro

Esto dijo Marco Rubio de las garantías que le ofrecerán a Gustavo Petro durante su visita a Washington

Ryan Weddin

Capturan a Ryan Weddin, excampeón olímpico que ha sido comparado con Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán

Avión

Logró engañar a tres aerolíneas: se hizo pasar por un empleado activo y viajó gratis durante años

Marco rubio Rosa Villavicencio

Marco Rubio llamó a la canciller colombiana Rosa Villavicencio: estos fueron los temas tratados

Al menos 40 personas murieron y más de 120 resultaron heridas en el accidente ferroviario más mortífero en España en más de una década.

Investigadores dan primera hipótesis sobre la causa del accidente de tren en España, que dejó más de 40 muertos

EE.UU. criticó continuas violaciones a los derechos ciudadanos en Venezuela

Régimen de Venezuela responde a denuncia de lentitud en el proceso de liberación de presos políticos

Noticias Destacadas