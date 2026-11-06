Nestlé y el sindicato de empleados llegaron a un acuerdo, con mediación del MinTrabajo. Fin a huelga de hambre

Una huelga de hambre de trabajadores en la planta de Bugalagrande, con la cual exigían la renovación de las suspensiones de contratos laborales y el pago de salarios, fue resuelta con la mediación del Ministerio de Trabajo.

La protesta había iniciado el 28 de octubre de 2026, promovida por integrantes del sindicato de la empresa, Sinaltrainal.

El Ministerio del Trabajo, Nestlé y SINALTRAINAL se sentaron a la mesa y este viernes 6 de noviembre, anunciaron el acuerdo al que llegaron, luego del cual, se procederá a la reincorporación de 86 trabajadores en Bugalagrande.

El conflicto laboral se produjo luego del terremoto del 10 de agosto en Colombia, que afectó a varias zonas del país, entre ellas, la de la operación de dos plantas de Nestlé.

Nestlé. Imagen ilustrativa. Foto: Getty Images

Según información de la compañía, se estableció un cronograma para el regreso de los trabajadores. De esa manera, 17 trabajadores retornarán a sus actividades a más tardar el 17 de noviembre; otros 60 lo harán a más tardar el 30 de noviembre; y 9 trabajadores, que se encuentran bajo la aplicación del artículo 140 del Código Sustantivo del Trabajo, retomarán a sus funciones a partir del 1 de diciembre. Dicho artículo se refiere a que durante la vigencia del contrato laboral, el trabajador tiene derecho a recibir su salario completo, incluso si no desempeña sus funciones, siempre y cuando la ausencia o inactividad se deba a disposición o culpa del empleador.