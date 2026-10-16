CUT anuncia elección de nuevo presidente del sindicato y ratifica que harán oposición al Gobierno

En medio de divisiones en las directivas de la CUT (Central Unitaria de Trabajadores), que se hicieron evidentes a inicios de octubre, la organización sindical finalmente anunció quién estará al frente a partir de ahora.

Se trata de Nelson Alarcón, docente oriundo de Boyacá y con una amplia trayectoria sindical. Ha presidido varios sindicatos de maestros en su departamento y luego ocupó el máximo cargo en Fecode (Federación Colombiana de Educadores).

En su primer pronunciamiento público tras su elección, ratificó que, desde la CUT, hará oposición al Gobierno de Abelardo De La Espriella.

Nacido en el municipio de Güicán, Alarcón adelantó estudios para licenciarse en Educación Básica Primaria. Tras especializarse en lúdica y recreación, continuó ejerciendo como docente del sector público, en el que permaneció durante más de 25 años. Del ámbito local saltó a la dirigencia sindical nacional y, en 2013, fue elegido presidente de Fecode.

Nelson Alarcón, comité Nacional del Paro. Foto: ALEXANDRA RUIZ POVEDA

Igualmente, hizo parte del Comité Nacional de Paro, que articuló centrales obreras y organizaciones sociales durante las negociaciones con el gobierno de Iván Duque.

En 2021 empezó su participación directa en política. Se postuló en busca de una curul en el Senado, pero no obtuvo la votación necesaria.

¿Quién es Nelson Alarcón, el líder sindical que aparece en polémico video que generó conmoción en redes?

En marzo de 2026 se inscribió en la Registraduría, por el movimiento Fuerza Ciudadana, como la fórmula vicepresidencial del entonces precandidato Carlos Caicedo, quien en mayo del mismo año renunció a su aspiración.

El sindicalismo político de la CUT Foto: Semana- El País

La elección de Alarcón fue decidida tras la reunión del Comité Ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, con una votación mayoritaria a su favor.

En su primer pronunciamiento como presidente de la agremiación sindical, reafirmó “su compromiso de mantener la más amplia unidad de los trabajadores, sin estigmatizaciones ni señalamientos, fortalecer la democracia sindical y desarrollar las decisiones del Congreso Ordinario, las Juntas Nacionales y el Comité Ejecutivo de la CUT, así como las conclusiones del Encuentro Nacional de Organizaciones Sociales, Políticas y Sindicales que contribuyan a la organización y movilización social”.