Luego de las reuniones de la mesa de concertación del salario mínimo, uno de los representantes de la CUT, Nelson Alarcón, señaló que existen indicadores entregados por el Dane y el MinTrabajo que no coinciden con la dinámica laboral que se viene registrando en el país en el último año.

Salario mínimo 2027: Jorge Bedoya reacciona a la polémica por el dato del Dane

Alarcón aclaró que las centrales sindicales no buscan ‘juzgar’ de entrada las cifras, sino analizarlas a fondo para revisar si corresponden a la realidad laboral del país y así poder presentar su propuesta para el aumento en la reunión del 10 de diciembre.

Puntualmente, el representante de la CUT cuestionó el reporte que señala una caída de un punto porcentual en la informalidad y la reducción en el número de personas que ganan un salario mínimo mensual legal vigente en Colombia.

Dijo que, si los indicadores muestran que la mayoría de los trabajadores devenga en promedio menos del 90 % de un salario mínimo, no encuentra explicación sobre cómo se refleja en los datos la población que salió de la informalidad.

Alarcón dijo que su representación sindical dejó preguntas puntuales para que el Dane y el Ministerio del Trabajo “revisen y corroboren” sus fuentes de información.

Defensa del aumento del 23 %

El dirigente sindical también defendió el incremento salarial fijado por decreto en 2025 por el gobierno de Gustavo Petro, el cual fijó una subida del 23 % para este ingreso.

Alarcón aseguró que este aumento dinamizó la economía y contribuyó a que la tasa de desempleo bajara del 14,8 % al 8,5 %. También respaldó la aplicación del artículo 53 de la Constitución para consolidar un salario mínimo vital que “cierre brechas de desigualdad y permita a las familias acceder a la canasta familiar”.

La CUT señaló, entonces, que este debate no se limita a un ajuste porcentual, sino que plantea una discusión estructural sobre lo que sus representantes consideran el fracaso del modelo económico de Colombia en los últimos 25 años.

El dirigente pidió que se evalúen factores extraordinarios como los efectos del terremoto y precisó que las recomendaciones de la OIT se usarán como referencia para la mesa, sin ningún carácter obligatorio.