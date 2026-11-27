Mientras el Gobierno, los empresarios y las centrales obreras discuten cuánto aumentará el salario mínimo para 2027, las cifras del mercado laboral muestran una considerable reducción en el número de colombianos que reciben exactamente esta remuneración y un aumento de quienes perciben ingresos inferiores a ese monto.

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Según los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), presentados en medio de las negociaciones tripartitas, entre enero y septiembre de 2026 apenas 1.133.000 trabajadores devengaron un salario mínimo, frente a los 2.342.000 registrados en igual periodo de 2025. Esto supone una caída del 51,6 %, equivalente a 1.209.000 personas.

Así, la proporción de trabajadores que ganan exactamente un salario mínimo pasó del 10,1 al 4,8 % en el último año. En 2024, ese porcentaje era del 16,3 %.

En contraste, el número de colombianos con ingresos laborales inferiores al mínimo aumentó de 11.444.000 a 12.681.000, es decir, 1.237.000 personas más. Este grupo representa hoy el 53,4 % de la población ocupada analizada, frente al 49,3 % de un año atrás.

Entre enero y septiembre de 2026 apenas 1.133.000 trabajadores devengaron un salario mínimo, según el DANE. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

También aumentó el número de trabajadores con ingresos superiores a un salario mínimo y de hasta dos, al pasar de 6.026.000 a 6.901.000. Su participación subió del 26 al 29,1 %.

Por su parte, el número de trabajadores que reciben más de dos y hasta tres salarios mínimos disminuyó de 1.591.000 a 1.407.000, mientras que aquellos con ingresos superiores a tres salarios mínimos pasaron de 1.543.000 a 1.478.000.

Las cifras plantean un asunto relevante para la negociación salarial de 2027: más de la mitad de los trabajadores colombianos percibe ingresos inferiores al mínimo legal. Sin embargo, los datos, que incluyen tanto a asalariados como a independientes, no permiten establecer por sí solos las causas de estos cambios en la distribución de los ingresos laborales.

La ministra de Trabajo, Natalia López, se mostró optimista frente a la posibilidad de alcanzar un acuerdo sobre el incremento del salario mínimo para 2027, pese a las dificultades fiscales que enfrenta el país. Señaló que la negociación debe garantizar un ingreso suficiente para los trabajadores y sus familias, sin desconocer la necesidad de generar empleo.

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La funcionaria cuestionó el aumento del 23 por ciento decretado por el gobierno de Gustavo Petro y aseguró que su administración trabaja desde octubre para reconstruir la mesa de concertación, incorporando voces tradicionalmente ausentes, como las de trabajadoras domésticas, recicladores, repartidores, campesinos y representantes del mototaxismo.

Aunque evitó anticipar una cifra de incremento, recordó que la productividad total de los factores aportó 0,15 puntos porcentuales al crecimiento económico. López reiteró que el Gobierno actuará como mediador entre empresarios y sindicatos y confía en acercar posiciones antes del 15 de diciembre, plazo previsto para alcanzar un acuerdo.