La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) publicó para comentarios un proyecto de resolución mediante el cual propone fijar en $55.673 el valor de la Unidad de Valor Tributario (UVT) para 2027. La cifra representa un incremento de $3.299 frente al valor vigente en 2026, que es de $52.374, equivalente a un aumento aproximado de 6,3 %.

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La UVT es una unidad de medida utilizada por la administración tributaria para estandarizar y actualizar los valores establecidos en las normas fiscales. Su función es facilitar la determinación de montos relacionados con impuestos, sanciones, deducciones, obligaciones y topes tributarios, entre otros conceptos que deben calcular los contribuyentes.

#Atento | La Dian publicó para comentarios un borrador de resolución con el que fija la UVT de 2027 en $55.673, un incremento de 6,29% frente a la UVT de este año ($52.374). Esta unidad se usa para estandarizar los montos de impuestos, sanciones, deducciones y topes fiscales administrados por la Dian — Diario La República (@larepublica_co) November 27, 2026

De acuerdo con el borrador, el ajuste se realiza en cumplimiento del artículo 868 del Estatuto Tributario, que establece la actualización anual de esta unidad con base en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) para los hogares de ingresos medios, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de octubre del año anterior y el 1 de octubre del año en curso.

En los considerandos del proyecto, la Dian señala que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), mediante certificación del 8 de octubre de 2026, informó que la variación del IPC para la clase media durante ese periodo fue de 6,30 %.

Con base en esta información, la Subdirección de Estudios Económicos de la Dirección de Gestión Estratégica y de Analítica de la Dian certificó, mediante comunicación del 29 de octubre de 2026, el valor actualizado de la UVT para 2027, que quedaría establecido en cincuenta y cinco mil seiscientos setenta y tres pesos ($55.673).

La UVT deberá ser anunciada en los próximos días. Foto: Stock Adobe-123RF

El documento también plantea sustituir el artículo 1.2.1. de la Resolución 227 de 2025, relacionada con la compilación y racionalización de las disposiciones tributarias, aduaneras y cambiarias.

El cambio incorporaría el valor correspondiente al año gravable 2027, manteniendo las disposiciones necesarias para el cumplimiento de las obligaciones sustanciales y formales de los contribuyentes.

Una vez se adopte la resolución, el nuevo valor de la UVT servirá como referencia para actualizar los montos fiscales aplicables durante 2027. Esto tendrá efectos en los cálculos que realizan tanto las personas naturales como las empresas frente a sus responsabilidades tributarias ante la Dian.