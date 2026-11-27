La economía de los creadores de contenido en Colombia atraviesa un momento de expansión, pero su crecimiento también plantea nuevos desafíos. Más allá de acumular seguidores y generar ingresos, los influencers enfrentan el reto de profesionalizar su actividad, conocer sus responsabilidades legales y adoptar prácticas que protejan los derechos de las personas que participan en sus publicaciones.

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En ese sentido, una reciente decisión de la Corte Constitucional puso sobre la mesa estas responsabilidades que tienen los influencers cuando utilizan la imagen y las experiencias personales de terceros para producir contenidos, especialmente cuando estos se difunden y monetizan en plataformas digitales.

Se trata de la Sentencia T-241 de 2026, que estudió el caso de una mujer cuya historia fue difundida en un pódcast durante más de un año sin que, según el análisis de la Corte, existiera un consentimiento previo, libre e informado sobre el alcance de esa publicación. La entrevistada había solicitado retirar el material, pero su petición no fue atendida oportunamente.

En su decisión, la Corte exhortó al Congreso y al Ministerio de las TIC a avanzar en la regulación de los derechos y deberes de los creadores de contenido y los intermediarios comerciales.

Colombia ocupa el cuarto lugar en Latinoamérica por número de perfiles de influencers en Instagram. Foto: .

Para Ricardo Ballesteros, abogado especialista en propiedad intelectual y derechos de autor, uno de los principales mensajes del fallo es que aceptar una entrevista o aparecer en un video no significa necesariamente autorizar cualquier uso posterior de la información entregada.

Según el abogado, quien entrevista debe informar previamente dónde se difundirá el material, si habrá monetización, cuál será su alcance y qué implicaciones puede tener la exposición de la identidad y las experiencias de la persona.

Ballesteros también advierte que la responsabilidad no termina con obtener una firma. Los creadores deben contar con mecanismos para demostrar que explicaron las condiciones de publicación y que el consentimiento fue realmente informado. Esto cobra especial importancia cuando se abordan testimonios sensibles, como los relacionados con violencia de género.

Sin embargo, el abogado señala que la discusión también debe contemplar la seguridad jurídica de quienes producen estos contenidos. Si un creador informa claramente las condiciones, obtiene una autorización libre y conserva pruebas de ese procedimiento, debe existir un equilibrio entre la protección de los entrevistados y los derechos de quien realiza la producción.

Colombia cuenta con cerca de 650.000 creadores de contenido y una industria que factura alrededor de US$150 millones al año. Foto: Getty Images

“Creo que hay que generarle la seguridad jurídica a ambas partes”, señaló.

El debate llega en medio del crecimiento de una industria que, según cifras del Interactive Advertising Bureau (IAB), cuenta con cerca de 650.000 creadores de contenido en Colombia y genera ingresos anuales cercanos a los 150 millones de dólares.

Además, según datos de Influencity de 2026, el país ocupa el cuarto lugar en Latinoamérica por número de perfiles de influencers en Instagram, con 837.150 creadores registrados.

Teniendo en cuenta el alcance de este crecimiento, la decisión hace sentido en una necesidad de avanzar en la profesionalización de esta actividad. Para Ballesteros, la libertad de expresión no elimina la responsabilidad sobre lo que se publica ni las consecuencias que puede tener para otras personas.

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“El derecho fundamental está por encima de los beneficios económicos”, concluyó, al referirse a la obligación de respetar los derechos de quienes entregan sus testimonios, incluso cuando el contenido representa ingresos para el creador.

Por su parte, Fabio Castro Forero, Director General de Cafore, argumentó que “la ausencia de leyes específicas no es excusa. La Constitución ya nos da el marco; ahora es momento de que creadores, marcas y agencias adopten prácticas que protejan la dignidad de las personas que confían en ellos para contar sus historias”.