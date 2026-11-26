Recientemente, el Dane dio a conocer el dato de productividad total de los factores (PTF) correspondiente al periodo de enero a septiembre, una cifra clave que se tiene en cuenta en la negociación del salario mínimo y que se utiliza para calcular su incremento, junto con la inflación.

El presidente de Asofondos, Andrés Velasco, señaló que, con una PTF del 0,15 %, el aumento del salario mínimo no debería estar por encima del 7 %.

Dane revela dato clave para el cálculo del salario mínimo de 2027. Esta es la cifra

“Las expectativas de inflación fin de 2026 en 6,79% y el crecimiento de la productividad en 0,15%. Inflación más crecimiento de productividad da 6,94”, explicó el presidente gremial a través de su cuenta de X.

Velasco justificó su postura señalando que el aumento debe ser del 7 % si no se quiere afectar negativamente “el empleo, la formalidad, el poder adquisitivo de la población informal y las condiciones para adquirir vivienda y pensionarse”.

¿Cómo se calcula el salario mínimo en Colombia?

La Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, conformada por representantes del Gobierno, los gremios empresariales y las centrales obreras, evalúa los siguientes parámetros macroeconómicos:

Inflación causada (IPC)

Meta de inflación

Productividad (PTF)

Contribución de los salarios al ingreso nacional

Crecimiento del PIB

Existe una regla técnica que también se tiene en cuenta durante la negociación: el piso técnico de referencia que recomiendan analistas y expertos para concertar el aumento, correspondiente a la suma de la inflación causada y la variación de la productividad.

No obstante, en la práctica, el incremento final suele desviarse de esta ‘regla de oro’ debido a factores políticos y a otros criterios que deben evaluarse de acuerdo con la ley, además de la inflación y la productividad.

Con el aumento propuesto por el presidente de Asofondos, el salario mínimo para 2027, sin contar el auxilio de transporte que sube de manera independiente, quedaría en $1.873.468, un aumento de $122.563 frente al mínimo fijado para 2026 de $1.750.905.