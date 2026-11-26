Recientemente, el Dane dio a conocer el dato de productividad total de los factores (PTF) correspondiente al periodo de enero a septiembre, una cifra clave que se tiene en cuenta en la negociación del salario mínimo y que se utiliza para calcular su incremento, junto con la inflación.
El presidente de Asofondos, Andrés Velasco, señaló que, con una PTF del 0,15 %, el aumento del salario mínimo no debería estar por encima del 7 %.
“Las expectativas de inflación fin de 2026 en 6,79% y el crecimiento de la productividad en 0,15%. Inflación más crecimiento de productividad da 6,94”, explicó el presidente gremial a través de su cuenta de X.
Velasco justificó su postura señalando que el aumento debe ser del 7 % si no se quiere afectar negativamente “el empleo, la formalidad, el poder adquisitivo de la población informal y las condiciones para adquirir vivienda y pensionarse”.
¿Cómo se calcula el salario mínimo en Colombia?
La Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, conformada por representantes del Gobierno, los gremios empresariales y las centrales obreras, evalúa los siguientes parámetros macroeconómicos:
- Inflación causada (IPC)
- Meta de inflación
- Productividad (PTF)
- Contribución de los salarios al ingreso nacional
- Crecimiento del PIB
Existe una regla técnica que también se tiene en cuenta durante la negociación: el piso técnico de referencia que recomiendan analistas y expertos para concertar el aumento, correspondiente a la suma de la inflación causada y la variación de la productividad.
No obstante, en la práctica, el incremento final suele desviarse de esta ‘regla de oro’ debido a factores políticos y a otros criterios que deben evaluarse de acuerdo con la ley, además de la inflación y la productividad.
Con el aumento propuesto por el presidente de Asofondos, el salario mínimo para 2027, sin contar el auxilio de transporte que sube de manera independiente, quedaría en $1.873.468, un aumento de $122.563 frente al mínimo fijado para 2026 de $1.750.905.