La automatización se perfila como uno de los principales retos para las pequeñas y medianas empresas en América Latina. Aunque el interés por incorporar nuevas tecnologías es cada vez mayor, buena parte de los negocios todavía depende de procesos manuales y herramientas básicas para administrar sus operaciones.

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Así lo revela el estudio Pulso Pymes LATAM 2026, desarrollado por Alegra en Colombia, México, República Dominicana y Costa Rica. Según la investigación, el 82,5 % de las pymes consultadas planea automatizar parte de su operación durante los próximos 12 meses. Sin embargo, cerca del 75 % todavía presenta niveles bajos o nulos de automatización.

El informe también encontró que entre el 40 % y el 55 % de las empresas continúa gestionando sus operaciones principalmente mediante hojas de cálculo. Además, la mayoría dedica entre 5 y 20 horas semanales a labores administrativas repetitivas, como facturación, registro de ingresos y gastos, conciliación de pagos, cuentas por cobrar y control de inventarios.

Uno de los resultados más relevantes es que el principal obstáculo para adoptar inteligencia artificial no es el costo de las herramientas, sino el desconocimiento sobre cómo implementarlas y aprovecharlas en las actividades cotidianas.

“Hoy vemos una realidad diferente: las herramientas son cada vez más accesibles, pero muchas empresas aún no saben cómo incorporarlas a su operación diaria”, afirmó Jorge Soto, CEO de Alegra, quien señaló que cerrar esa brecha de conocimiento será determinante para mejorar la productividad de los negocios.

Jorge Soto, CEO de Alegra. Foto: Alegra

El uso cotidiano de inteligencia artificial todavía es mínimo, pues en ninguno de los países analizados supera el 17 %. Sin embargo, las empresas reconocen su potencial para organizar información, generar reportes, analizar datos, atender clientes y apoyar la toma de decisiones.

En ese contexto, Alegra presentó Alegra Bot, su primer agente de inteligencia artificial para contabilidad. La herramienta permite consultar información sobre ventas, gastos, inventarios y bancos, además de generar reportes mediante instrucciones en lenguaje natural. Su disponibilidad general está prevista para el 30 de noviembre de 2026.

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La compañía también reportó que sus usuarios ahorran en promedio 6,1 horas semanales al automatizar tareas. En una encuesta a sus clientes activos, el 92 % de las empresas medianas consultadas aseguró haber optimizado la carga de sus equipos administrativos y el 83 % reportó una reducción de reprocesos.

Los resultados evidencian que, para las pymes, el desafío ya no se limita a acceder a nuevas tecnologías, sino a desarrollar las capacidades necesarias para incorporarlas a sus procesos y convertirlas en herramientas que impulsen su productividad.