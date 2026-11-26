La propuesta del Gobierno nacional de triplicar el impuesto al carbono, incluida en el proyecto de Ley de Rescate Económico, podría aumentar entre un 5 % y un 6 % las tarifas de energía eléctrica para los hogares colombianos y entre un 8 % y un 9 % para los usuarios industriales, según estimaciones de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg).

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De acuerdo con el gremio, la aplicación de la tarifa plena del tributo podría incrementar el costo del kilovatio hora en más de $51. Así, un hogar que actualmente paga $100.000 mensuales por el servicio de electricidad podría asumir hasta $106.000 por el mismo consumo.

Andeg señaló las preocupaciones del sector. Foto: Getty Images

En el caso de una empresa con una factura mensual de $100 millones, el aumento representaría un costo adicional de hasta $8 millones al año.

Alejandro Castañeda, presidente de Andeg, señaló que el efecto del impuesto podría extenderse a distintos sectores de la economía. “El incremento en los costos de generación de electricidad puede trasladarse a las tarifas que pagan los hogares, el comercio y la industria. Estamos hablando de encarecer uno de los insumos más importantes para el funcionamiento de la economía colombiana”, afirmó.

Posibles efectos sobre la canasta familiar

El impacto de la medida también podría reflejarse en los precios de alimentos, bienes y servicios, debido al mayor costo de la energía en los procesos de producción, transformación, refrigeración y comercialización.

Esto generaría presiones sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), tanto por el aumento directo de las tarifas eléctricas como por el posible encarecimiento de otros productos que hacen parte de la canasta familiar.

Carlos Cante, presidente ejecutivo de Fenalcarbón, advirtió que los mayores costos energéticos podrían afectar la competitividad de las empresas.

Carlos Cante, presidente ejecutivo de Fenalcarbón. Foto: SEMANA

“Las empresas tendrán que absorber esos mayores costos o trasladarlos al precio de sus productos, con consecuencias sobre el consumo, el empleo y el crecimiento económico”, manifestó.

Los gremios también señalaron que el incremento tendría efectos proporcionales mayores sobre los hogares de menores ingresos, debido a la participación que representan los servicios públicos y los alimentos en sus presupuestos. Además, el aumento de las tarifas podría elevar los recursos estatales destinados a subsidiar el servicio de energía.

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Según las proyecciones de Andeg, el recaudo tributario estimado por la medida sería de $1,2 billones, mientras que el impacto económico sobre el sector eléctrico podría alcanzar los $3,8 billones a 2029.

Ante este escenario, Andeg y Fenalcarbón solicitaron evaluar los efectos de los artículos 53, 54 y 55 del proyecto de ley, teniendo en cuenta sus posibles consecuencias sobre la inflación, el poder adquisitivo de los hogares, la competitividad empresarial y el crecimiento económico.