El sector de los hidrocarburos ha pasado por una coyuntura preocupante durante los últimos años. Parte de esta situación ha sido desencadenada por el Gobierno actual de Gustavo Petro, que se ha ido en contra de esta industria, asegurando que debería desaparecer en unos años, para dar paso a la transición energética.

Aunque la transición es una meta a la que los países sí o sí deben llegar, dada la limitación cada vez mayor de los combustibles fósiles, los expertos indican que el Gobierno actual no está sentando la transición en bases sólidas, lo que podría afectar fuertemente y en materia económica al país.

El 60 por ciento de usuarios de gas son de estratos 1 y 2. | Foto: ADOBE STOCK

Una de las decisiones que más impactó fue la no firma de nuevos contratos de exploración y explotación. Esto trajo una mayor incertidumbre, dado que el sector no cuenta con las reservas para garantizar suministro a largo plazo, lo que lo lleva a tener que importarlo, proceso que eleva los costos y que podría traspasarse a la factura del usuario final.

Sin embargo, dada esta coyuntura, Luz Stella Murgas, presidente de Naturgas dio un parte de tranquilidad frente a las tarifas que los colombianos verían en 2026. Aseguró que los hogares colombianos no verían el siguiente año un aumento considerable.

Esto es lo que pasará con las tarifas. | Foto: 123RF

“En la mayoría del territorio nacional, los incrementos no son superiores al IPC. Ese es el comportamiento normal de un servicio público, con excepción del Eje Cafetero y de Antioquia, que se le vencieron los contratos el 30 de noviembre para cubrir la demanda”, comentó.

Adicional a ello, aseguro que en las regiones descritas, el aumento sería de un 20% y un 25%. Sin embargo, aseguró que uno de los factores que benefician a los usuarios es el precio de la TRM, pues es aplicado dentro del componente de tarifa al usuario final. Dado que el dólar está a la baja, se podría compensar la diferencia descrita.