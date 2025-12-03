Suscribirse

Tarifas de gas en hogares solo subirán fuerte en Antioquia y el Eje Cafetero en 2026: esta es la razón

El gremio dio un parte de tranquilidad frente al incremento en las facturas para usuarios finales.

Esteban Felipe Feria Quintero

Esteban Felipe Feria Quintero

Periodista en Semana

3 de diciembre de 2025, 5:47 p. m.
La Superintendencia de Servicios Públicos obligó a las comercializadoras de gas natural a realizar un ajuste en sus tarifas.
Esto es lo que dijo el gremio de empresas de gas. | Foto: Montaje de El País

El sector de los hidrocarburos ha pasado por una coyuntura preocupante durante los últimos años. Parte de esta situación ha sido desencadenada por el Gobierno actual de Gustavo Petro, que se ha ido en contra de esta industria, asegurando que debería desaparecer en unos años, para dar paso a la transición energética.

Aunque la transición es una meta a la que los países sí o sí deben llegar, dada la limitación cada vez mayor de los combustibles fósiles, los expertos indican que el Gobierno actual no está sentando la transición en bases sólidas, lo que podría afectar fuertemente y en materia económica al país.

El 60 por ciento de usuarios de gas son de estratos 1 y 2, y tienen subsidiada la factura en 60 y 50 por ciento, respectivamente. Si se importa más, se necesitarán más recursos para apoyarlos.
El 60 por ciento de usuarios de gas son de estratos 1 y 2. | Foto: ADOBE STOCK

Una de las decisiones que más impactó fue la no firma de nuevos contratos de exploración y explotación. Esto trajo una mayor incertidumbre, dado que el sector no cuenta con las reservas para garantizar suministro a largo plazo, lo que lo lleva a tener que importarlo, proceso que eleva los costos y que podría traspasarse a la factura del usuario final.

Contexto: En 2024 más de 300.000 colombianos dejaron de cocinar con leña en los hogares: faltan 1,6 millones que todavía lo hacen

Sin embargo, dada esta coyuntura, Luz Stella Murgas, presidente de Naturgas dio un parte de tranquilidad frente a las tarifas que los colombianos verían en 2026. Aseguró que los hogares colombianos no verían el siguiente año un aumento considerable.

Oficialmente, el debate se empezará el 1 de diciembre
Esto es lo que pasará con las tarifas. | Foto: 123RF

“En la mayoría del territorio nacional, los incrementos no son superiores al IPC. Ese es el comportamiento normal de un servicio público, con excepción del Eje Cafetero y de Antioquia, que se le vencieron los contratos el 30 de noviembre para cubrir la demanda”, comentó.

Contexto: Naturgas alerta que Colombia está operando al límite con gas: “No hay cómo maniobrar una contingencia”

Adicional a ello, aseguro que en las regiones descritas, el aumento sería de un 20% y un 25%. Sin embargo, aseguró que uno de los factores que benefician a los usuarios es el precio de la TRM, pues es aplicado dentro del componente de tarifa al usuario final. Dado que el dólar está a la baja, se podría compensar la diferencia descrita.

Gas
Son dos regiones las que recibirán el impacto. | Foto: Getty Images/iStockphoto

