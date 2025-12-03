Durante este 3 de diciembre, Luz Stella Murgas, presidente de la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas), presentó el informe de ‘Gas Natural en Cifras’, en el que se pudo conocer el estado actual del sector y las necesidades en materia energética que tiene el país.

En su informe, el gremio detalló que las reservas probadas, que son las de mayor certidumbre de ser comercializadas, cayeron cerca de un 13% en 2024, frente a 2023, un 57% con respecto al 2014.

Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgás, rindió un nuevo informe del sector. | Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

Respecto a los gasoductos y la manera de transportar el gas, Naturgas indicó que el país cuenta actualmente con cerca de 7.700 kilómetros de gasoductos de transporte, los cuales permiten llevar 1.000 millones de pies cúbicos por día de consumo de gas y más de 89 mil kilómetros de redes de distribución en centros urbanos y poblados.

“En 2024 se invirtieron USD 46 millones en infraestructura de transporte, incluida la ampliación de la planta de regasificación de Cartagena para importar gas, y USD 36 millones en la de distribución”, indicó el informe.

Miles de usuarios ahora tienen gas en sus casas

Precisaron que durante 2024, fueron unos 384.000 los usuarios nuevos que entraron al servicio de gas. Esto corresponde a un crecimiento de 3,5% frente a 2023.

Cada vez son más hogares los que tienen conexiones a gas. | Foto: Adobe Stock

Entre los departamentos que más crecieron se encontró el Meta, con 13%. Sigue Nariño, con un 8%, siendo uno de los departamentos con mayor pobreza energética, con un 42%.

En Colombia aún se cocina con leña en varios hogares

De acuerdo con las cifras de Naturgas, pese a los esfuerzos, aún hay 1,6 millones de hogares que usan leña y otros combustibles altamente contaminantes para cocinar.

Naturgas precisa que la brecha se ha ido eliminando paulatinamente, pues desde 2020, son 1,77 los hogares que se han conectado a las redes de gas, lo que representa un incremento del 18% en el número de suscriptores de este servicio. Esto indica un promedio de 296.000 nuevos hogares en los últimos 5 años.