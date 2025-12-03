La inversión extranjera es una de las actividades en materia económica más importantes que debe realizar un país para lograr así mayor desarrollo en sus distintas industrias. Consiste en la colocación de capital de un individuo, empresa o gobierno en un país, con el objetivo de obtener rentabilidades a largo plazo.

Este tipo de inversión genera beneficios a largo plazo, dado que genera empleo, fomenta la transformación e innovación tecnológica, entre otros aspectos. Sin embargo, en Colombia, el panorama con las recientes cifras no es alentador.

Más de 7.000 empleos ha generado la inversión extranjera en el Valle | Foto: Invest Pacific

De acuerdo con un informe del Banco de la República, la inversión se desaceleró cerca de un 4,76 %, teniendo en cuenta que este año, durante los primeros tres trimestres, la entrada de capitales totalizó unos 9.160 millones de dólares.

Esto frente al dato del 2024, que registró 9.618 millones de dólares. Entre julio y septiembre se registró la inversión más baja, con 2.902 millones de dólares. En los mismos meses del año pasado, la inversión fue superior, con 3.304 millones de dólares.

La inversión extranjera es clave para el país. | Foto: Adobe Stock

Si se analiza la cifra de inversión extranjera con corte al segundo trimestre de este año, se puede determinar que el total de países que invierten en Colombia pusieron unos 6.578 millones de dólares. Por parte de EE. UU. la inversión durante los primeros seis meses del año fue de 2.268 millones de dólares.

Respecto a las actividades económicas, es importante tener en cuenta que la que más suma a la cantidad expresada es la de servicios financieros y empresariales, con 2.358 millones de dólares en nueve meses del año.

Así se mueve la inversión en el país. | Foto: 123RF