Suscribirse

Economía

¿Cómo cerrará el precio del dólar en Colombia al final de este 2025?

La moneda es pilar de las transacciones internacionales.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

Periodista en Semana

2 de diciembre de 2025, 9:09 p. m.
Mercados internacionales siguen expectantes frente a la posibilidad de una nueva rebaja en las tasas por parte de la FED.
La moneda ha tenido variaciones en su precio en las últimas semanas. | Foto: Colprensa

El dólar es una de las principales divisas del mundo y su valor determina una serie de políticas cambiarias y financieras en cada uno de los países. Hace algunos días, se publicó la ‘Encuesta de Opinión Financiera’ (EOF) de Fedesarrollo y la Bolsa de Valores de Colombia.

La misma dio las proyecciones y los valores de referencia esperados para diversos pilares de la economía nacional. En el caso del dólar, señalaron que para los últimos días de noviembre se espera que el precio rondara los 3.800 pesos.

Economia
Se espera que la divisa tenga una estabilidad en su precio en las últimas semanas del 2025. | Foto: Adobe Stock
Contexto: Dólar cierra noviembre más barato: precio oficial de este viernes

Para diciembre y los últimos días de 2025, el precio de la moneda estaría en torno a los 3.900 pesos, cerrando el año por debajo de la barrera de los 4.000 pesos.

“Respecto al petróleo de referencia Brent, los analistas esperan que para noviembre de 2025 se ubique en $ 64 dólares y en $ 62,3 dólares en diciembre de 2025. Finalmente, la expectativa de tasa de cambio para noviembre de 2025 se ubicó en $ 3.800 y para diciembre de 2025 en $ 3.900”, señala la encuesta.

Hay que destacar que el dólar cerró el viernes 28 de noviembre con un precio de $ 3.755, lo que significó una reducción de $ 18 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada, que fue de $ 3.773.

Dólares
La moneda cerraría el 2025 por debajo de los 4.000 pesos. | Foto: Getty Images

El precio de la divisa se vio afectado por diversos factores internos y externos a lo largo del presente mes, por lo cual generó varios picos entre sus valores diarios.

Los analistas destacan que, a pesar de las modificaciones en su valor, la moneda evidenció una estabilidad mayor a la esperada. En los últimos días, miles de personas realizaron transacciones impulsadas por los descuentos en Estados Unidos, lo que generó grandes movimientos entre las autoridades financieras de los dos países.

Contexto: Desempleo en octubre fue el más bajo desde 2014: quedó en 8,2%, según el Dane

Para las últimas semanas del año, los expertos en la materia esperan que se mantenga la estabilidad en los precios y que exista una tendencia a la baja. Hay que recordar que los factores externos que podían generar un aumento en los precios se han reducido, propiciando una recuperación de los mercados a nivel mundial.

Junto a esto, las operaciones de las empresas colombianas en las plataformas de comercio mundial se han mantenido, impulsando el mercado nacional y las ganancias de los actores financieros del país. Se espera que en los últimos días de 2025 se mantengan estos comportamientos.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Impacto total de Luis Díaz en Bayern Múnich: gol a St. Pauli lo pone entre los más grandes de la Bundesliga

2. “Ni Grinch se atrevió a tanto”: Fico Gutiérrez denuncia que delincuentes robaron el cable en seis puntos clave del alumbrado navideño de Medellín

3. Qué canal pasa Unión Berlín vs. Bayern Múnich con Luis Díaz por la Copa de Alemania

4. Tragedia en Barranquilla por muerte de reconocida chef tras caer desde un octavo piso: “La forma en la que te despediste”

5. Kristi Noem pretende ampliar el “veto de viajes” para países que “están inundando EE. UU. con asesinos y sanguijuelas”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

DolarDiciembrePrecio de dólar en Colombia

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.