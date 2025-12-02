¿Cómo cerrará el precio del dólar en Colombia al final de este 2025?

El dólar es una de las principales divisas del mundo y su valor determina una serie de políticas cambiarias y financieras en cada uno de los países. Hace algunos días, se publicó la ‘Encuesta de Opinión Financiera’ (EOF) de Fedesarrollo y la Bolsa de Valores de Colombia.

La misma dio las proyecciones y los valores de referencia esperados para diversos pilares de la economía nacional. En el caso del dólar, señalaron que para los últimos días de noviembre se espera que el precio rondara los 3.800 pesos.

Se espera que la divisa tenga una estabilidad en su precio en las últimas semanas del 2025. | Foto: Adobe Stock

Para diciembre y los últimos días de 2025, el precio de la moneda estaría en torno a los 3.900 pesos, cerrando el año por debajo de la barrera de los 4.000 pesos.

“Respecto al petróleo de referencia Brent, los analistas esperan que para noviembre de 2025 se ubique en $ 64 dólares y en $ 62,3 dólares en diciembre de 2025. Finalmente, la expectativa de tasa de cambio para noviembre de 2025 se ubicó en $ 3.800 y para diciembre de 2025 en $ 3.900”, señala la encuesta.

Hay que destacar que el dólar cerró el viernes 28 de noviembre con un precio de $ 3.755, lo que significó una reducción de $ 18 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada, que fue de $ 3.773.

La moneda cerraría el 2025 por debajo de los 4.000 pesos. | Foto: Getty Images

El precio de la divisa se vio afectado por diversos factores internos y externos a lo largo del presente mes, por lo cual generó varios picos entre sus valores diarios.

Los analistas destacan que, a pesar de las modificaciones en su valor, la moneda evidenció una estabilidad mayor a la esperada. En los últimos días, miles de personas realizaron transacciones impulsadas por los descuentos en Estados Unidos, lo que generó grandes movimientos entre las autoridades financieras de los dos países.

Para las últimas semanas del año, los expertos en la materia esperan que se mantenga la estabilidad en los precios y que exista una tendencia a la baja. Hay que recordar que los factores externos que podían generar un aumento en los precios se han reducido, propiciando una recuperación de los mercados a nivel mundial.