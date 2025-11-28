Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve la divisa hoy 28 de noviembre

El dólar americano es una de las monedas más importantes en el mundo, dado que hace parte de millones de transacciones globales que se realizan cada segundo. La moneda es la oficial de Estados Unidos, uno de los países con las economías más sólidas y con una gran confianza dada su estabilidad.

En Colombia, la moneda ha fluctuado de manera importante durante el último mes, pues ha estado en un terreno bajista que favorece a quienes están interesados en comprar divisas y ganar una rentabilidad con una eventual subida de la moneda.

La cotización del dólar bajó. | Foto: El País

Las casas de cambio son los establecimientos más comunes para realizar compra y venta de divisas, dado que permiten las operaciones sin necesidad de tantos trámites o llenar numerosos documentos. Aquí le contamos cómo se mueve este mercado.

Precio del dólar hoy en Colombia: valor en casas de cambio

De acuerdo a un seguimiento realizado en diferentes establecimientos de comercio de divisas, el precio aproximado para la compra este 28 de noviembre se situó cerca de $ 3.689, mientras que el de venta rondó los $ 3.824. En los últimos días, la moneda ha pasado por un escenario volátil.

Si desea conocer el precio del dólar a partir de las principales ciudades del país, tenga en cuenta el siguiente cuadro:

Ciudad Precio de compra Precio de venta Spread Bogotá 3,713 3,827 114 Cali 3,710 3,885 175 Cartagena 3,600 3,890 290 Cúcuta 3,730 3,775 45 Medellín 3,655 3,805 150 Pereira 3,740 3,840 100

Este es el comportamiento de la divisa. | Foto: Adobe Stock

De otro lado, si usted desea adquirir la moneda y desea verificar los precios en el histórico de la última semana, tenga en cuenta el siguiente cuadro.

Fecha Precio de compra Precio de venta TRM viernes 28 de noviembre de 2025 3689.64 3824.11 3773.6 jueves 27 de noviembre de 2025 3689.64 3824.11 3773.6 miércoles 26 de noviembre de 2025 3693.21 3829.82 3806.16 martes 25 de noviembre de 2025 3715.56 3848.52 3804.09 lunes 24 de noviembre de 2025 3728.89 3862.96 3808.77

Finalmente, si desea analizar el valor del dólar en establecimientos, tenga en cuenta los siguientes precios de distintas casas de cambio que funcionan en el país.

Casas de cambio Precio de compra Precio de venta Spread Alliance Trade 3,700 3,890 190 Amerikan Cash 3,720 3,820 100 Cambios AG 3,700 3,800 100 Cambios Kapital 3,710 3,810 100 Cambios Monkey 3,700 3,830 130 Cambios Vancouver 3,720 3,820 100 El Condor Cambios 3,650 3,800 150

Recuerde que el mercado de las casas de cambio es un mercado autónomo, lo que significa que estos establecimientos se encargan de definir sus precios sin depender de ningún organismo oficial, sino a través del mercado y de la ley de oferta y demanda.