Divisas
Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve la divisa hoy 28 de noviembre
Este es el movimiento de la moneda en el mercado de los profesionales del cambio.
El dólar americano es una de las monedas más importantes en el mundo, dado que hace parte de millones de transacciones globales que se realizan cada segundo. La moneda es la oficial de Estados Unidos, uno de los países con las economías más sólidas y con una gran confianza dada su estabilidad.
En Colombia, la moneda ha fluctuado de manera importante durante el último mes, pues ha estado en un terreno bajista que favorece a quienes están interesados en comprar divisas y ganar una rentabilidad con una eventual subida de la moneda.
Las casas de cambio son los establecimientos más comunes para realizar compra y venta de divisas, dado que permiten las operaciones sin necesidad de tantos trámites o llenar numerosos documentos. Aquí le contamos cómo se mueve este mercado.
Precio del dólar hoy en Colombia: valor en casas de cambio
De acuerdo a un seguimiento realizado en diferentes establecimientos de comercio de divisas, el precio aproximado para la compra este 28 de noviembre se situó cerca de $ 3.689, mientras que el de venta rondó los $ 3.824. En los últimos días, la moneda ha pasado por un escenario volátil.
Si desea conocer el precio del dólar a partir de las principales ciudades del país, tenga en cuenta el siguiente cuadro:
|Ciudad
|Precio de compra
|Precio de venta
|Spread
|Bogotá
|3,713
|3,827
|114
|Cali
|3,710
|3,885
|175
|Cartagena
|3,600
|3,890
|290
|Cúcuta
|3,730
|3,775
|45
|Medellín
|3,655
|3,805
|150
|Pereira
|3,740
|3,840
|100
De otro lado, si usted desea adquirir la moneda y desea verificar los precios en el histórico de la última semana, tenga en cuenta el siguiente cuadro.
|Fecha
|Precio de compra
|Precio de venta
|TRM
|viernes 28 de noviembre de 2025
|3689.64
|3824.11
|3773.6
|jueves 27 de noviembre de 2025
|3689.64
|3824.11
|3773.6
|miércoles 26 de noviembre de 2025
|3693.21
|3829.82
|3806.16
|martes 25 de noviembre de 2025
|3715.56
|3848.52
|3804.09
|lunes 24 de noviembre de 2025
|3728.89
|3862.96
|3808.77
Finalmente, si desea analizar el valor del dólar en establecimientos, tenga en cuenta los siguientes precios de distintas casas de cambio que funcionan en el país.
|Casas de cambio
|Precio de compra
|Precio de venta
|Spread
|Alliance Trade
|3,700
|3,890
|190
|Amerikan Cash
|3,720
|3,820
|100
|Cambios AG
|3,700
|3,800
|100
|Cambios Kapital
|3,710
|3,810
|100
|Cambios Monkey
|3,700
|3,830
|130
|Cambios Vancouver
|3,720
|3,820
|100
|El Condor Cambios
|3,650
|3,800
|150
Recuerde que el mercado de las casas de cambio es un mercado autónomo, lo que significa que estos establecimientos se encargan de definir sus precios sin depender de ningún organismo oficial, sino a través del mercado y de la ley de oferta y demanda.