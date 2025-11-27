Grupo Ecopetrol invertirá entre 22 y 27 billones de pesos en 2026: estos serán los programas que desarrollarán

Ecopetrol anunció, por medio de un comunicado de prensa, que su Junta Directiva aprobó el Plan Anual de Inversiones del Grupo para 2026 por un monto de entre 22 y 27 billones de pesos.

En el primer punto, Ecopetrol señala que se destinarán 17,2 billones de pesos, alrededor del 70 % del presupuesto, para producir de forma rentable entre 730.000 y 740.000 barriles equivalentes por día, un promedio de carga en las refinerías entre 410.000 y 420.000 barriles por día y transporte entre 1,11 millones y 1,12 millones de barriles por día.

Ecopetrol seguirá desarrollando inversiones para fortalecer sus proyectos en hidrocarburos. | Foto: Semana / Getty Images

Por otro lado, cerca de 7.1 billones de pesos, alrededor del 30 % del presupuesto, se utilizará en proyectos de energías para la transición y transmisión de energía y vías y otras inversiones corporativas.

“El Plan Anual de Inversiones para 2026 considera un entorno retador, con un precio Brent estimado de US$ 60/Bl y una tasa de cambio promedio año cercana a los 4,050 pesos. En este sentido, el Grupo Ecopetrol ha definido una estrategia para proteger la rentabilidad y liquidez mediante la reducción de costos, buscando alcanzar un margen EBITDA aproximado del 40 %, en línea con el nivel reportado a lo largo de 2025. Adicionalmente, se consideran transferencias a la nación por 28 billones de pesos”, señala Ecopetrol.

¿Cuál será el impacto del Programa de Rentabilidad?

Ecopetrol destaca que las primeras estimaciones señalan que el Programa de Rentabilidad y Eficiencias contribuya en 5.7 billones de pesos con efectos positivos a nivel de EBITDA, inversiones y capital de trabajo. Asimismo, el programa contribuirá al desempeño del costo total de refinación y de barril transportado y a mantener el costo de levantamiento por debajo de 12 USD/Bl.

Actualidad de su línea de hidrocarburos

Una de las principales metas de Ecopetrol es seguir con la ejecución de sus proyectos de exploración y producción de hidrocarburos. Las inversiones en este rubro serán de 14 billones de pesos, de los cuales el 89 % se destinará a inversiones asociadas a crudo y el 11 % a gas, y estarán enfocadas en conseguir niveles de producción orgánica de entre 730.000 y 740.000 barriles de petróleo equivalentes por día.

Las inversiones en gas y petroleo son fundamentales para Ecopetrol. | Foto: getty images

“El Grupo Ecopetrol tiene previsto perforar entre 380 y 430 pozos de desarrollo, de los cuales el 95 % se ejecutarían en Colombia y el 5 % restante en Estados Unidos. Adicionalmente, se prevé la perforación de entre 8 y 10 pozos exploratorios en Colombia, principalmente en la zona de costa afuera, Meta y Putumayo”, destaca la compañía.

Las inversiones en gas se estiman en 1.5 billones de pesos en 2026, principalmente en el Piedemonte Llanero y Costa Afuera para desarrollar el gas del Caribe colombiano y aportar una producción de alrededor de 105.000-110.000 barriles de petróleo equivalente por día.