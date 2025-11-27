Suscribirse

Economía

Grupo Ecopetrol invertirá entre 22 y 27 billones de pesos en 2026: estos serán los programas que desarrollarán

La empresa señaló el destino de los fondos y los planes a realizar.

Periodista en Semana

28 de noviembre de 2025, 1:06 a. m.
Ecopetrol y Cámara de Comercio de Bogotá inauguran Centro de Innovación para impulsar transformación del sector energético
Ecopetrol anunció sus inversiones para 2026. | Foto: NA

Ecopetrol anunció, por medio de un comunicado de prensa, que su Junta Directiva aprobó el Plan Anual de Inversiones del Grupo para 2026 por un monto de entre 22 y 27 billones de pesos.

Contexto: El mismo día en que se conoce fallo contra Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, se anuncian cambios en la junta directiva de la empresa

En el primer punto, Ecopetrol señala que se destinarán 17,2 billones de pesos, alrededor del 70 % del presupuesto, para producir de forma rentable entre 730.000 y 740.000 barriles equivalentes por día, un promedio de carga en las refinerías entre 410.000 y 420.000 barriles por día y transporte entre 1,11 millones y 1,12 millones de barriles por día.

ECOPETROL
Ecopetrol seguirá desarrollando inversiones para fortalecer sus proyectos en hidrocarburos. | Foto: Semana / Getty Images

Por otro lado, cerca de 7.1 billones de pesos, alrededor del 30 % del presupuesto, se utilizará en proyectos de energías para la transición y transmisión de energía y vías y otras inversiones corporativas.

“El Plan Anual de Inversiones para 2026 considera un entorno retador, con un precio Brent estimado de US$ 60/Bl y una tasa de cambio promedio año cercana a los 4,050 pesos. En este sentido, el Grupo Ecopetrol ha definido una estrategia para proteger la rentabilidad y liquidez mediante la reducción de costos, buscando alcanzar un margen EBITDA aproximado del 40 %, en línea con el nivel reportado a lo largo de 2025. Adicionalmente, se consideran transferencias a la nación por 28 billones de pesos”, señala Ecopetrol.

Contexto: Exmiembro de la Junta de Ecopetrol rechaza rastreo irregular a funcionarios por la UIAF: “Víctima de persecución”

¿Cuál será el impacto del Programa de Rentabilidad?

Ecopetrol destaca que las primeras estimaciones señalan que el Programa de Rentabilidad y Eficiencias contribuya en 5.7 billones de pesos con efectos positivos a nivel de EBITDA, inversiones y capital de trabajo. Asimismo, el programa contribuirá al desempeño del costo total de refinación y de barril transportado y a mantener el costo de levantamiento por debajo de 12 USD/Bl.

Actualidad de su línea de hidrocarburos

Una de las principales metas de Ecopetrol es seguir con la ejecución de sus proyectos de exploración y producción de hidrocarburos. Las inversiones en este rubro serán de 14 billones de pesos, de los cuales el 89 % se destinará a inversiones asociadas a crudo y el 11 % a gas, y estarán enfocadas en conseguir niveles de producción orgánica de entre 730.000 y 740.000 barriles de petróleo equivalentes por día.

La adquisición del 30 por ciento de CrownRock por Ecopetrol representaba una inversión cercana a los 3.700 millones de dólares para producción de hidrocarburos con fracking.
Las inversiones en gas y petroleo son fundamentales para Ecopetrol. | Foto: getty images

“El Grupo Ecopetrol tiene previsto perforar entre 380 y 430 pozos de desarrollo, de los cuales el 95 % se ejecutarían en Colombia y el 5 % restante en Estados Unidos. Adicionalmente, se prevé la perforación de entre 8 y 10 pozos exploratorios en Colombia, principalmente en la zona de costa afuera, Meta y Putumayo”, destaca la compañía.

Las inversiones en gas se estiman en 1.5 billones de pesos en 2026, principalmente en el Piedemonte Llanero y Costa Afuera para desarrollar el gas del Caribe colombiano y aportar una producción de alrededor de 105.000-110.000 barriles de petróleo equivalente por día.

Contexto: Ranking de las empresas de hidrocarburos con mejor reputación en 2025

Por último, se destaca que en los proyectos de transición energética se invertirán cerca de 0.9 billones de pesos, aproximadamente un 3 % del plan, en proyectos de energías renovables no convencionales y de eficiencia energética, entre otros. Además, la empresa espera incorporar alrededor de 750 MW adicionales de capacidad de generación de energía limpia en proyectos en operación, construcción y generación.

