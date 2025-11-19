Suscribirse

Economía

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, destaca que se cuenta con la producción más alta de los últimos 9 años

Por medio de una presentación, el líder de Ecopetrol destacó los logros obtenidos en el presente año.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

Periodista en Semana

19 de noviembre de 2025, 3:54 p. m.
Los procesos relacionados con presuntas irregularidades en la campaña presidencial que enredan a Ricardo Roa también se sumaron a la reasignación.
Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol se pronunció en la Cumbre del Petróleo, Gas y Energía. | Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, hizo presencia en el primer día de la Cumbre del Petróleo, Gas y Energía. En medio de su intervención frente a la audiencia de expertos, el directivo destacó una serie de 9 logros generados por el grupo en los últimos meses.

Contexto: Una pretensión de $11,1 billones como la de la Dian, comprometería las inversiones de dos años de Ecopetrol

En primer lugar, destacó que, gracias a los procesos desarrollados, se ha logrado contar con la producción más alta de los últimos 9 años, con 750.000 mil barriles diarios. Además, Roa señala que el país cerrará el 2025 con 13 pozos para la actividad exploratoria, superando la meta de 10 propuesta en los primeros meses del año.

Ricardo Roa, residente de Ecopetrol destacó los logros del grupo en el presente año.
Ricardo Roa, residente de Ecopetrol destacó los logros del grupo en el presente año. | Foto: Semana

“Estamos en una producción más alta de los últimos 9 años, tenemos un trabajo de años, estamos en el tope máximo de este año, lo podemos comentar”, puntualizó Roa.

Por otro lado, el presidente de Ecopetrol envió un fuerte mensaje a las voces que han criticado las labores realizadas, señalando que las personas que indican que se ha marchitado el grupo deben conocer los logros generados y las inversiones en materia exploratoria.

ECOPETROL
El grupo anunció que se logró superar las metas propuestas en diversos puntos del sector energético del país. | Foto: Semana / Getty Images

Además, destacó que, por medio de las políticas generadas por Ecopetrol y el Gobierno Nacional, se han logrado cerrar las brechas económicas con las que se contaba al comenzar los 4 años de mandato.

“Estamos mostrando resultados en la inversión del país, como obra del país, en materia exploratoria, alcanzando la masa de éxito de la exploratoria que, cuando nos fijamos en el 2018, en el 2019, estamos en 36%. En los 2 años y medio, al nivel de las empresas, gran mayoría de las multienergéticas en Europa y en el mundo, y haciendo inversiones en el tamaño que ya se menciona”, destacó Roa.

Contexto: Ecopetrol anunció decisión sobre alternativa para importar gas desde el Caribe, ante amenaza de desabastecimiento por déficit

Logros destacados por Ecopetrol:

  • Actividad exploratoria por encima de lo planeado: 10 pozos perforados y 3 en perforación (meta 2025: 10 en total).
  • Producción de los 9 meses corridos de 2025 de 751 kbped en el rango alto de la meta (740-750 kbped).
  • Declaración de 4 comercialidades en 2025: Lorito, Gato Do Mato, Toritos y Saltador del bloque Llanos 123.
  • ANLA habilita importación de gas con infraestructura de Cenit en Coveñas.
  • 94.4% de Disponibilidad Operacional: Recuperación de confiabilidad eléctrica en Refinería de Cartagena.
  • Ecopetrol incrementará su oferta de gas entre 46 y 60 Gbtud de sus campos de piedemonte llanero (las cantidades estarán disponibles desde el 1 de diciembre de 2025 hasta el 31 de mayo de 2026).
  • Cierre de la transacción del portafolio de Enerfin con una capacidad instalada de más de 0.6 GW (en total 6 proyectos).
  • Alrededor de 15 billones en eficiencias en los últimos 3 años.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Curazao hace historia y clasifica al Mundial 2026: rompió dos récords y sus jugadores no nacieron en la isla

2. Juan Carlos Pinzón aclaró que su propuesta de unidad es como la que dijo Álvaro Uribe: “Va desde Abelardo de la Espriella hasta Sergio Fajardo”

3. Candidatas señalan directamente a Petro por sus polémicos gastos en Portugal mientras él se defiende en X

4. Gerente de Emcali defiende rigor del proceso de alumbrado público y confirma avances desde mesa con la Procuraduría

5. Sofía Petro descrestó en redes sociales con un video y desató ola de comentarios: “Hermosa personalidad”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

EcopetrolRicardo RoaCumbre

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.