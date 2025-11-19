Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, destaca que se cuenta con la producción más alta de los últimos 9 años

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, hizo presencia en el primer día de la Cumbre del Petróleo, Gas y Energía. En medio de su intervención frente a la audiencia de expertos, el directivo destacó una serie de 9 logros generados por el grupo en los últimos meses.

En primer lugar, destacó que, gracias a los procesos desarrollados, se ha logrado contar con la producción más alta de los últimos 9 años, con 750.000 mil barriles diarios. Además, Roa señala que el país cerrará el 2025 con 13 pozos para la actividad exploratoria, superando la meta de 10 propuesta en los primeros meses del año.

Ricardo Roa, residente de Ecopetrol destacó los logros del grupo en el presente año. | Foto: Semana

“Estamos en una producción más alta de los últimos 9 años, tenemos un trabajo de años, estamos en el tope máximo de este año, lo podemos comentar”, puntualizó Roa.

Por otro lado, el presidente de Ecopetrol envió un fuerte mensaje a las voces que han criticado las labores realizadas, señalando que las personas que indican que se ha marchitado el grupo deben conocer los logros generados y las inversiones en materia exploratoria.

El grupo anunció que se logró superar las metas propuestas en diversos puntos del sector energético del país. | Foto: Semana / Getty Images

Además, destacó que, por medio de las políticas generadas por Ecopetrol y el Gobierno Nacional, se han logrado cerrar las brechas económicas con las que se contaba al comenzar los 4 años de mandato.

“Estamos mostrando resultados en la inversión del país, como obra del país, en materia exploratoria, alcanzando la masa de éxito de la exploratoria que, cuando nos fijamos en el 2018, en el 2019, estamos en 36%. En los 2 años y medio, al nivel de las empresas, gran mayoría de las multienergéticas en Europa y en el mundo, y haciendo inversiones en el tamaño que ya se menciona”, destacó Roa.

Logros destacados por Ecopetrol: