Nación

Investigan a funcionarios en Ecopetrol y la UIAF por presuntas irregularidades en rastreo a empleados de la petrolera

La Procuraduría ordenó abrir una indagación previa contra funcionarios por determinar.

Redacción Semana
25 de noviembre de 2025, 9:33 p. m.
Ecopetrol y la UIAF.

La Procuraduría delegada para la Vigilancia Administrativa ordenó abrir una indagación previa a funcionarios por determinar de Ecopetrol y de la Unidad de Información y Análisis Financiero, por las irregularidades que se habrían presentado en el rastreo de información a empleados vinculados a la estatal petrolera.

La procuradora primera delegada para la Vigilancia Administrativa, Sonia Patricia Téllez, confirmó en su decisión: “Iniciar indagación previa en contra de funcionarios por determinar de Ecopetrol y de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), en los términos del artículo 208 de la Ley 1952 de 2019, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente proveído”.

&quot;Ricardo Roa NO TENÍA MÉRITOS para ser presidente de Ecopetrol&quot;: Jorge Robledo | El Debate

La Procuraduría anunció que esta decisión se da después de las revelaciones de varios medios de comunicación que denunciaron la supuesta solicitud que le habría hecho Ecopetrol a la UIAF para que revisara información de algunos integrantes de su junta directiva y otras personas vinculadas a la sociedad de economía mixta.

El ente de control detalló que en las denuncias se fijó que dichas consultas habrían sido tramitadas sin orden judicial y sin algún tipo de notificación previa a las personas que les fue solicitada la información, entre ellos, al ministro de Minas y Energías, Edwin Palma.

Entre los nombres incluidos figura el actual ministro de Minas y exmiembro de la junta directiva de la petrolera, Edwin Palma.
Edwin Palma, ministro de Minas.

Los funcionarios de Ecopetrol serán investigados por solicitar la información financiera y los de la Unidad de Información y Análisis Financiero por suministrar dicha información, al parecer, sin cumplir requisitos legales y los protocolos establecidos.

La Procuraduría aclaró en el auto de apertura: “El artículo 208 de la Ley 1952 de 2019, establece que, la indagación previa procede en caso de duda sobre la identificación o individualización del posible autor o autores de una falta disciplinaria”.

Contexto: Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, destaca que se cuenta con la producción más alta de los últimos 9 años

Apenas los presuntos autores sean identificados, la Procuraduría deberá abrir de inmediato una investigación formal por estos hechos que salpican a la empresa más importante de Colombia y a la entidad a cargo de prevenir y detectar operaciones de lavado de activos, financiación de terrorismo, entre otras actividades.

La procuradora Téllez le ordenó a Ecopetrol entregar información de los servidores que tomaron la decisión de solicitar el rastreo de algunos de sus compañeros a la UIAF, quienes deberán explicar las razones y fundamentos jurídicos que los llevó a tramitar esa petición.

