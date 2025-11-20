Economía
Ranking de las empresas de hidrocarburos con mejor reputación en 2025
Las empresas fueron destacadas por los procesos desarrollados en el presente año.
En el segundo día de la Cumbre de Petróleo, Gas y Energía, el Barómetro Petrolero presentó el informe de reputación del sector y la segunda edición del Ranking de las Empresas de Petróleo y Gas con Mejor Reputación en Colombia.
La investigación reúne las percepciones de 2.427 ciudadanos, 240 funcionarios de gobierno y 194 directivos de la industria, permitiendo comparar cómo la reputación del sector evoluciona entre quienes viven en los territorios, quienes regulan y quienes operan la actividad.
La realización del ranking destaca la opinión de funcionarios del Gobierno Nacional, directivos del sector y la influencia de las empresas en los municipios del país.
De manera adicional, la muestra consultó sobre la credibilidad del discurso de las empresas, el cumplimiento de las reglas y la contribución al desarrollo.
Una de las principales conclusiones del informe es que las actividades relacionadas con el petróleo cayeron en relación con al año anterior.
“El apoyo a que se desarrollen actividades de exploración, producción y transporte en los municipios petroleros cayó de 70% en 2024 a 64% en 2025, impulsado principalmente por la disminución del respaldo en Meta, Tolima y Huila. Este descenso refleja una brecha persistente entre lo que la ciudadanía siente que recibe a nivel local y los aportes que reconoce a nivel nacional: mientras el país ve al sector como una fuente crucial de ingresos para el Estado, en las regiones productoras la percepción del aporte directo en empleo y desarrollo local sigue siendo baja e inconsistente”, destaca el informe.
El estudio muestra una mejor evaluación de las empresas por parte de las autoridades, especialmente en temas de relación con el Estado y gestión ambiental. El 80% de los funcionarios de gobierno afirma que las empresas de petróleo y gas están comprometidas con el cuidado del medio ambiente, el nivel más alto registrado desde que se realiza el estudio. También crece la satisfacción con la comunicación entre empresas y Estado.
Ranking de las empresas de hidrocarburos
- Ecopetrol
- Hocol
- GeoPark
- SierraCol
- Parex
- Frontera Energy
- Gran Tierra Energy
- Cenit
- Canacol
- Ocensa
Por último, el informe destaca que el 95% de las personas que dieron su opinión para el informe considera que el entorno político actual está afectando las decisiones de inversión en exploración y producción de gas. Además, que el 31% afirma que la inversión social voluntaria de sus empresas disminuyó durante el último año, mientras otro 34% afirma que se mantuvo igual.