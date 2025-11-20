Suscribirse

Economía

Ranking de las empresas de hidrocarburos con mejor reputación en 2025

Las empresas fueron destacadas por los procesos desarrollados en el presente año.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

Periodista en Semana

20 de noviembre de 2025, 3:57 p. m.
En materia energética el país enfrenta una situación desafiante, pues el Gobierno quiere avanzar en un proceso de transición, pero sin nuevos contratos de exploración de hidrocarburos.
Las empresas destacadas en el informe son actores fundamentales para el gremio. | Foto: Getty Images

En el segundo día de la Cumbre de Petróleo, Gas y Energía, el Barómetro Petrolero presentó el informe de reputación del sector y la segunda edición del Ranking de las Empresas de Petróleo y Gas con Mejor Reputación en Colombia.

La investigación reúne las percepciones de 2.427 ciudadanos, 240 funcionarios de gobierno y 194 directivos de la industria, permitiendo comparar cómo la reputación del sector evoluciona entre quienes viven en los territorios, quienes regulan y quienes operan la actividad.

ECOPETROL
Ecopetrol se mantiene en el primer lugar del ranking, seguido por Hocol y Geopark, que escaló tres posiciones. | Foto: Semana / Getty Images

La realización del ranking destaca la opinión de funcionarios del Gobierno Nacional, directivos del sector y la influencia de las empresas en los municipios del país.

De manera adicional, la muestra consultó sobre la credibilidad del discurso de las empresas, el cumplimiento de las reglas y la contribución al desarrollo.

Contexto: Candidatos presidenciales compartieron sus propuestas y analizaron las recientes encuestas en la Cumbre del Petróleo, Gas y Energía

Una de las principales conclusiones del informe es que las actividades relacionadas con el petróleo cayeron en relación con al año anterior.

“El apoyo a que se desarrollen actividades de exploración, producción y transporte en los municipios petroleros cayó de 70% en 2024 a 64% en 2025, impulsado principalmente por la disminución del respaldo en Meta, Tolima y Huila. Este descenso refleja una brecha persistente entre lo que la ciudadanía siente que recibe a nivel local y los aportes que reconoce a nivel nacional: mientras el país ve al sector como una fuente crucial de ingresos para el Estado, en las regiones productoras la percepción del aporte directo en empleo y desarrollo local sigue siendo baja e inconsistente”, destaca el informe.

La adquisición del 30 por ciento de CrownRock por Ecopetrol representaba una inversión cercana a los 3.700 millones de dólares para producción de hidrocarburos con fracking.
El estudio consolida las percepciones de 2.427 ciudadanos, 240 funcionarios de gobierno y 194 directivos de la industria. | Foto: getty images

El estudio muestra una mejor evaluación de las empresas por parte de las autoridades, especialmente en temas de relación con el Estado y gestión ambiental. El 80% de los funcionarios de gobierno afirma que las empresas de petróleo y gas están comprometidas con el cuidado del medio ambiente, el nivel más alto registrado desde que se realiza el estudio. También crece la satisfacción con la comunicación entre empresas y Estado.

Contexto: Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, destaca que se cuenta con la producción más alta de los últimos 9 años

Ranking de las empresas de hidrocarburos

  • Ecopetrol
  • Hocol
  • GeoPark
  • SierraCol
  • Parex
  • Frontera Energy
  • Gran Tierra Energy
  • Cenit
  • Canacol
  • Ocensa

Por último, el informe destaca que el 95% de las personas que dieron su opinión para el informe considera que el entorno político actual está afectando las decisiones de inversión en exploración y producción de gas. Además, que el 31% afirma que la inversión social voluntaria de sus empresas disminuyó durante el último año, mientras otro 34% afirma que se mantuvo igual.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Temblor en Colombia hoy jueves, 20 de noviembre: la tierra no deja de moverse en el país

2. Cruz Roja Colombiana aclara que reducción de presupuesto no le afecta y reafirma su compromiso de ayudar a las personas

3. Inesperada reacción del dueño de Miss Universo al ver a Miss Colombia en pasarela; fue captado en pleno evento

4. La TSA cobraría una tarifa para pasar por los controles de los aeropuertos de Estados Unidos, si no cuenta con estos documentos

5. Procuraduría se pronuncia otra vez sobre proceso de elección de contralor de Cali y advierte graves riesgos jurídicos

LEER MENOS

Noticias relacionadas

EcopetrolHidrocarburosPetróleoGas

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.