Ranking de las empresas de hidrocarburos con mejor reputación en 2025

En el segundo día de la Cumbre de Petróleo, Gas y Energía, el Barómetro Petrolero presentó el informe de reputación del sector y la segunda edición del Ranking de las Empresas de Petróleo y Gas con Mejor Reputación en Colombia.

La investigación reúne las percepciones de 2.427 ciudadanos, 240 funcionarios de gobierno y 194 directivos de la industria, permitiendo comparar cómo la reputación del sector evoluciona entre quienes viven en los territorios, quienes regulan y quienes operan la actividad.

Ecopetrol se mantiene en el primer lugar del ranking, seguido por Hocol y Geopark, que escaló tres posiciones. | Foto: Semana / Getty Images

La realización del ranking destaca la opinión de funcionarios del Gobierno Nacional, directivos del sector y la influencia de las empresas en los municipios del país.

De manera adicional, la muestra consultó sobre la credibilidad del discurso de las empresas, el cumplimiento de las reglas y la contribución al desarrollo.

Una de las principales conclusiones del informe es que las actividades relacionadas con el petróleo cayeron en relación con al año anterior.

“El apoyo a que se desarrollen actividades de exploración, producción y transporte en los municipios petroleros cayó de 70% en 2024 a 64% en 2025, impulsado principalmente por la disminución del respaldo en Meta, Tolima y Huila. Este descenso refleja una brecha persistente entre lo que la ciudadanía siente que recibe a nivel local y los aportes que reconoce a nivel nacional: mientras el país ve al sector como una fuente crucial de ingresos para el Estado, en las regiones productoras la percepción del aporte directo en empleo y desarrollo local sigue siendo baja e inconsistente”, destaca el informe.

El estudio consolida las percepciones de 2.427 ciudadanos, 240 funcionarios de gobierno y 194 directivos de la industria. | Foto: getty images

El estudio muestra una mejor evaluación de las empresas por parte de las autoridades, especialmente en temas de relación con el Estado y gestión ambiental. El 80% de los funcionarios de gobierno afirma que las empresas de petróleo y gas están comprometidas con el cuidado del medio ambiente, el nivel más alto registrado desde que se realiza el estudio. También crece la satisfacción con la comunicación entre empresas y Estado.

Ranking de las empresas de hidrocarburos

Ecopetrol

Hocol

GeoPark

SierraCol

Parex

Frontera Energy

Gran Tierra Energy

Cenit

Canacol

Ocensa