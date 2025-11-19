Suscribirse

Candidatos presidenciales compartieron sus propuestas y analizaron las recientes encuestas en la Cumbre del Petróleo, Gas y Energía

Por medio de un espacio de preguntas cortas, los aspirantes a la presidencia analizaron el sector energético.

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

Periodista en Semana

19 de noviembre de 2025, 11:32 p. m.
Primera jornada de la Cumbre de Petróleo, Gas y Energía 2025
Primera jornada de la Cumbre de Petróleo, Gas y Energía 2025.

En el cierre de la primera jornada de la Cumbre del Petróleo, Gas y Energía, se desarrolló un debate con varios de los principales candidatos presidenciales.

Juan Carlos Pinzón Bueno recibe el aval del Partido Oxígeno para su candidatura a la Presidencia de cara a las elecciones de 2026. Ingrid Betancourt.
Juan Carlos Pinzón destacó sus logros en la cartera de defensa en el marco del debate de candidatos presidenciales.

Mauricio Cárdenas, Juan Carlos Pinzón y Mauricio Gómez fueron los candidatos aspirantes al máximo cargo de los colombianos que participaron en el debate propuesto por el gremio de Hidrocarburos del país y sus principales actores.

Juan Guillermo Zuluaga, a pesar de la decisión de retirarse de su candidatura presidencial, también participó en la conversación. Él fue el encargado de abrir el espacio, destacando que no tiene miedo de tomar decisiones y subrayando que contribuirá al proceso de unir y llevar la fuerza de las regiones al sector que apoya.

Contexto: Juan Guillermo Zuluaga, exgobernador del Meta, renuncia a su candidatura presidencial

En relación con las encuestas publicadas en los últimos días, señaló que una parte de su decisión proviene de los resultados de las mismas.

Por su parte, Juan Carlos Pinzón señaló que Colombia necesita hacer mucha más exploración en materia de hidrocarburos. Junto a esto, indicó que en el país las reservas de petróleo han bajado a seis años y las de gas no superan los cinco años.

“El señor Petro cometió un crimen contra el pueblo colombiano. El señor Petro le ha quitado la industria del petróleo y del gas, pero con ello no hizo daño a ustedes, las empresas”, destacó Pinzón.

Por su parte, Mauricio Cárdenas señaló que Colombia necesita enfocar su mirada en la producción de gas y garantizar condiciones para el sector.

El candidato fue enfático en las necesidades del sector energético y en la retoma de las relaciones con Estados Unidos.
El candidato fue enfático en las necesidades del sector energético y en la retoma de las relaciones con Estados Unidos.

Además, se refirió a los impuestos sobre la renta, los cuales deberían reducirse para lograr un giro en la economía del país. En relación con las políticas extranjeras, Cárdenas destacó que se deben afianzar las alianzas con los representantes del Gobierno de Trump, para poder entenderse con ellos y solicitar el Plan Colombia 2.0 en alianza con Estados Unidos y Ecuador.

Contexto: Mauricio Cárdenas habla en SEMANA del principal reto del sector energético: “Importar gas es consecuencia de malas decisiones”

Mauricio Gómez, al tomar la palabra anunció que el próximo martes, a las doce y media, en el Congreso de la República, doce senadores de la Comisión Tercera archivarán las reformas tributarias de Gustavo Petro.

Contexto: “Colombia ya”: esta es la fórmula de encuestas que propone Mauricio Gómez Amín para lograr la unidad del antipetrismo en 2026

Por otra parte, destacó cuál será el papel del liberalismo en las próximas elecciones y el objetivo de los votos con los que cuenta el partido. “Estoy en un partido que es el liberalismo, que ha contestado a Petro, pero hoy estoy poniendo el pecho para que ese partido esté en el lugar correcto de las cosas”.

El Debate Yesid Lancheros, director de Semana, entrevista al senador Mauricio Gómez Amín.
Mauricio Gómez Amín anunció que buscan frenar las propuestas de reforma de Gustavo Petro.

“Mientras yo sea precandidato, voy a responder a ese tema de las encuestas. No importa cuántos votos me carguen. A mí me importa que el liberalismo, el próximo año, llegue al centro-derecha y aporte los dos millones de votos que tiene ese partido para ganar en mayo, el primero de agosto”, destacó Mauricio Gómez.

candidatoMauricio CárdenasJuan Carlos PinzónMauricio Gómez

