CONFIDENCIALES

La corbata de Sergio Fajardo

El candidato presidencial sorprendió con un polémico “cambio de look”.

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Redacción Confidenciales
21 de marzo de 2026, 2:08 a. m.
El candidato Sergio Fajardo usó corbata para inscribir su candidatura presindencial.
El candidato Sergio Fajardo usó corbata para inscribir su candidatura presindencial. Foto: COLPRENSA

Sergio Fajardo se salió de los esquemas que él mismo había establecido para las dos elecciones presidenciales anteriores y apareció, por primera vez, vistiendo una corbata a fin de inscribir su candidatura presidencial. La artífice de esa decisión fue la excanciller y su pareja, María Ángela Holguín, quien le planteó ese cambio en su vestimenta como una señal de respeto a los electores y a la institución presidencial.

Sergio Fajardo respondió a declaraciones del petrismo sobre Antioquia: “Ceguera ideológica”

Él mismo lo mencionó en una publicación de redes: “Un cambio extremo”. Personas cercanas al candidato cuentan que esa es su demostración de que él está dispuesto a hacer lo que sea conveniente para esta campaña. Eso sí, no se puede olvidar la imagen del matemático que gobernó Antioquia y Medellín con camisa de manga larga y sin corbata.