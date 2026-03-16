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Sergio Fajardo respondió a declaraciones del petrismo sobre Antioquia: “Ceguera ideológica”

El candidato presidencial fue gobernador departamental y alcalde de su capital, Medellín.

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Redacción Semana
16 de marzo de 2026, 11:45 a. m.
Sergio Fajardo aseguró que las declaraciones de Iván Cepeda y Gustavo Petro sobre Antioquia le hacen daño al departmento.
Sergio Fajardo aseguró que las declaraciones de Iván Cepeda y Gustavo Petro sobre Antioquia le hacen daño al departmento. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

El candidato a la Presidencia Sergio Fajardo respondió a las declaraciones que dio su contrincante del Pacto Histórico, Iván Cepeda, sobre Antioquia en las que vinculó al departamento con el paramilitarismo. Esas mismas afirmaciones fueron recogidas por el presidente Gustavo Petro.

Fajardo acusó a Cepeda y a Petro de tener un desconocimiento evidente sobre el departamento y les acusó de estar trivializando la discusión, además de burlarse sobre lo que ha construido ese territorio del país.

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“Desconocen la historia del departamento de Antioquia. Con su ceguera ideológica trivializan lo que ha significado la construcción de la cultura antioqueña, minimizan los sentidos que le da Antioquia a su desarrollo, se burlan de lo que se ha construido y, de esa manera, llevan rabia, confrontación y resentimiento”, expresó el candidato.

El aspirante a la Casa de Nariño fue gobernador de Antioquia y alcalde de Medellín. Con la experiencia que le dejó su paso por La Alpujarra expresó que “habitualmente (Petro y Cepeda) hablan de construir la paz, pero así nunca se va a construir la paz. Antioquia ha pasado por momentos oscuros y difíciles. Yo tuve el honor de ser alcalde de Medellín y gobernador de Antioquia, conozco todos sus territorios, y hemos pasado por momentos muy amargos. Para avanzar tenemos que sanar las heridas”.

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