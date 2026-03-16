El candidato a la Presidencia Sergio Fajardo respondió a las declaraciones que dio su contrincante del Pacto Histórico, Iván Cepeda, sobre Antioquia en las que vinculó al departamento con el paramilitarismo. Esas mismas afirmaciones fueron recogidas por el presidente Gustavo Petro.

Fajardo acusó a Cepeda y a Petro de tener un desconocimiento evidente sobre el departamento y les acusó de estar trivializando la discusión, además de burlarse sobre lo que ha construido ese territorio del país.

Petro atiza la polémica: dice que los antioqueños son “decentes y trabajadores, pero sobre ellos ‘cayó una plaga’ y deben liberarse”

“Desconocen la historia del departamento de Antioquia. Con su ceguera ideológica trivializan lo que ha significado la construcción de la cultura antioqueña, minimizan los sentidos que le da Antioquia a su desarrollo, se burlan de lo que se ha construido y, de esa manera, llevan rabia, confrontación y resentimiento”, expresó el candidato.

El aspirante a la Casa de Nariño fue gobernador de Antioquia y alcalde de Medellín. Con la experiencia que le dejó su paso por La Alpujarra expresó que “habitualmente (Petro y Cepeda) hablan de construir la paz, pero así nunca se va a construir la paz. Antioquia ha pasado por momentos oscuros y difíciles. Yo tuve el honor de ser alcalde de Medellín y gobernador de Antioquia, conozco todos sus territorios, y hemos pasado por momentos muy amargos. Para avanzar tenemos que sanar las heridas”.

Sergio Fajardo aseguró que las declaraciones sobre los supuestos vínculos del departamento con el paramilitarismo buscan generar un daño “innecesario”.