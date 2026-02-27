Apareció el candidato Andrés Vásquez tras ser plagiado por hombres armados en Pelaya, Cesar: se conocieron detalles de lo que le pasó

Tras estar varias horas desaparecido, finalmente fue encontrado Andrés Fernando Vásquez Vargas, uno de los candidatos del Partido Conservador al Senado de la República.

Su desaparición fue denunciada por la colectividad política el pasado miércoles, 25 de febrero, cuando se desplazaba por el departamento del Cesar.

Efraín Cepeda, líder del Partido Conservador, junto a Andrés Vásquez, candidato al Senado que estaba desaparecido en Cesar. Foto: Redes sociales

De acuerdo con las primeras informaciones, el aspirante al Congreso fue puesto en libertad sobre las 11:10 de la noche de este jueves; apareció en la carrera 9 con calle 10 del municipio de Pelaya.

De hecho, al parecer el mismo Vásquez Vargas ya habría entregado una primera versión sobre qué fue lo que le pasó: hombres armados que se movilizaban en una moto lo interceptaron.

Según se ha conocido hasta el momento, lo amenazaron y —a punta de intimidaciones— se lo llevaron encapuchado hasta una casa, donde permaneció durante varias horas.

“Una sola persona se me acercó y me manifestó que no me iba a matar, que me subiera con él en la moto, que no me iba a matar, pero que me subiera y que no hiciera absolutamente nada”, contó.

El aspirante al Congreso entregará en las próximas horas una versión ampliada a las autoridades sobre qué fue lo que le pasó. Foto: API

Todo apuntaría, de acuerdo con su relato, a que el hecho obedeció a unos procesos jurídicos que adelanta en contra de una empresa.

No obstante, Vásquez Vargas precisó que los delincuentes en ningún momento se identificaron como integrantes de alguna estructura criminal o grupo armado, por lo que no se sabe quiénes están detrás de este secuestro.

Tras su aparición, el militante del Partido Conservador será trasladado al municipio de Aguachica, donde ampliará su declaración a las autoridades y entregará más detalles de lo sucedido.

Por el momento, es un misterio quiénes son los responsables, por lo que las investigaciones ya se encuentran en curso para esclarecer lo ocurrido en su totalidad.

Una vez Vásquez Vargas rinda su declaración, se espera que se traslade de inmediato a la ciudad de Bucaramanga y se pueda reunir con su familia.