Denuncian la desaparición del candidato conservador al Senado Andrés Vásquez en Pelaya, Cesar

El Partido Conservador, en el que milita, dijo que el político iba para una reunión en Aguachica.

Redacción Semana
25 de febrero de 2026, 7:13 p. m.
Efraín Cepeda, líder del partido Conservador, junto a Andrés Vásquez, candidato al Senado desaparecido en Cesar.
Efraín Cepeda, líder del partido Conservador, junto a Andrés Vásquez, candidato al Senado desaparecido en Cesar. Foto: Redes sociales

El partido Conservador denunció este miércoles, 25 de febrero, la desaparición de Andrés Vásquez, uno de sus candidatos al Senado de la República, en Pelaya, Cesar, luego de salir de una reunión en Aguachica.

“Rechazamos y condenamos la desaparición de nuestro candidato al Senado Andrés Vásquez, quien, de acuerdo con información oficial, se encontraba en Pelaya y desapareció luego de salir a Aguachica para una reunión”, dijo ese partido.

Su vehículo fue hallado junto a las pertenencias del candidato. Pedimos a las autoridades activar todos los protocolos para su ubicación, al tiempo que reclamamos del Gobierno Nacional protección y seguridad para los candidatos”, agregó.

Noticia en desarrollo…

