El ELN reconoció autoría en atentado en Arauca contra escoltas del senador Jairo Castellanos, pero dice que “no fue su objetivo”

Además, el grupo guerrillero más grande del país afirmó que no se propone impedir o alterar el proceso electoral en Colombia.

Redacción Semana
10 de febrero de 2026, 4:57 p. m.
Imágenes tomadas de un nuevo video que muestra el ataque indiscriminado contra los escoltas del senador Jairo Castellanos.
Imágenes tomadas de un nuevo video que muestra el ataque indiscriminado contra los escoltas del senador Jairo Castellanos.

El ELN, el grupo armado más grande en Colombia, se pronunció este martes, 10 de febrero, tras el atentado terrorista que el país repudió y que le costó la vida a dos escoltas que hacían parte del esquema de seguridad del senador de la Alianza Social Independiente (ASI), Jairo Castellanos.

El ataque ocurrió este 5 de febrero en Fortul, Arauca, y las imágenes aterraron al país: hombres vestidos de civil, todos del ELN, atacando sin mediar palabra la camioneta blindada donde iba el esquema de seguridad de Castellanos. Él no se movilizaba en la camioneta.

Atentado contra el senador Jairo Castellanos
Imágenes del atentado contra el senador Jairo Castellanos.

En el comunicado de prensa, informó que, ante el lamentable hecho presentado el pasado 5 de febrero en Arauca, expresamos que “no fue nuestro objetivo, tampoco nuestra orientación, atentar contra el senador Jairo Castellanos o constreñir sus tareas electorales en la región”.

Aclararon que no se atravesarán en la contienda electoral de 2026. “No nos proponemos impedir o alterar el proceso electoral de marzo ni las próximas elecciones presidenciales”.

Precisaron que los retenes que ese grupo armado instala en las vías “obedecen a la situación de guerra que se presenta en la región; igualmente son medidas de defensa frente a la situación de las fuerzas armadas estatales y las bandas de mercenarios”.

Solicitaron a los entes estatales civiles, a las campañas políticas y a la población “acatar y facilitar los controles colocados en las vías”.

Atentado Jairo Castellanos.
Dos escoltas murieron en el ataque.

Según ellos, son mecanismos de seguridad y de defensa, “normales en un conflicto como el colombiano. De esta forma no se presentará ninguna dificultad con nosotros”.

El 5 de febrero, horas después del atentado, Castellanos lamentó lo ocurrido. “Me duele el alma. Duele profundamente lo que pasó con mi esquema de seguridad. Muchachos que salieron a trabajar, a cuidarnos, y no regresaron a casa. Hoy, el dolor es de sus familias, de sus hijos, de quienes los esperaban. Nada justifica tanta violencia”, expresó.

Agregó: “Esto no puede seguir pasando en Colombia. Exijo garantías reales de seguridad para quienes ejercemos la política en medio de este ejercicio electoral democrático, porque nadie debería morir por cuidar a otro”.

En medio del ataque, tres personas que trabajan junto a Castellanos fueron secuestradas. No obstante, las liberaron horas después.

Se trata de Abel Quintero, el ingeniero Jonathan Gómez y Cristian Torres.

Atentado Jairo Castellanos
Así quedó la camioneta atacada por la guerrilla.

El atentado terrorista se suma al que vivió hace unos meses el representante de Cambio Radical, Julio César Triana, en La Plata, Huila, cuando hombres armados, al parecer al mando de Iván Mordisco, cercaron la camioneta de la Unidad Nacional de Protección en la que se dirigía y le dispararon en varias oportunidades.

Otro hecho de violencia política reciente en medio de la jornada electoral fue el asesinato del candidato presidencial por el Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, mientras adelantaba proselitismo en el Parque El Golfito, ubicado en el occidente de Bogotá.

