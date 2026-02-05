Jueves, 5 de febrero de 2026
Impactante video del atentado contra esquema del senador Jairo Castellanos
Un grave atentado se registró en contra del senador Jairo Castellanos en el departamento de Arauca. Las imágenes son impactantes. Vea los detalles. #SemanaNoticias
Restricción de inversión de pensiones en el exterior pondría en riesgo ganancias de afiliados a AFP
¿Yeison Jiménez era millonario? Su asesor tributario cuenta la verdad
Tragedia aérea en Norte de Santander: 15 personas murieron tras accidentarse una avioneta de Satena
Grave denuncia contra la fiscal Luz Adriana Camargo por atacar la independencia de los fiscales
Así se destapó una ‘olla podrida en el Ejército’, con presuntas irregularidades en el manejo de dineros de gastos reservados
Senado le pone la lupa a la emergencia económica de Gustavo Petro