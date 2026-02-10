Elecciones libres y en paz: el compromiso para la carrera electoral de 2026, liderado por la Defensoría del Pueblo

El clamor porque las elecciones de este 2026 se lleven de manera pacífica ha unido a decenas de instituciones y campañas políticas que el pasado 10 de junio firmaron un pacto para este fin.

Este lunes, la Defensoría del Pueblo y la MOE presentaron el primer informe de seguimiento, con el acompañamiento de la Conferencia Episcopal y el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos y la Misión de Verificación de Naciones Unidas.

El embajador británico, George Hodgson, la defensora Iris Marín y el embajador de Noruega, Nils Martin Gunneng. Foto: Defensoría del Pueblo

El informe analiza, por ejemplo, 27 precandidaturas presidenciales, que firmaron este pacto, pero también a las que no lo suscribieron. “Los resultados confirman que la adopción de compromisos éticos y democráticos contribuye a mejorar la calidad del debate público”, aseguró la Defensora, Iris Marín.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, explicó que 26 candidaturas firmaron un compromiso por elecciones libres y en paz, enfocado en promover el diálogo constructivo, evitar la estigmatización y no difundir información falsa. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/0fiM8s6bRx — Revista Semana (@RevistaSemana) February 10, 2026

La defensora explicó que los nueve compromisos acordados se agruparon en tres bloques relacionados con defensa de la vida, el respeto por la institucionalidad y la incorporación de las juventudes en el debate democrático.

Sobre el primero, aseguró que se necesita un “diálogo con un debate constructivo, evitar la estigmatización y no difundir información que no sea veraz, así como el tema de la estigmatización de la protesta social. Vemos que esos son los que reportan un menor nivel de cumplimiento”.

Marín también aseguró que, tras el estudio de ese cumplimiento, “tenemos varias recomendaciones, unas están dirigidas a las campañas de adoptar protocolos de defensa de la vida y no violencia que implican desde tomar decisiones de dar directrices, de no difundir mensajes violentos, también protocolos de protección al interior de las campañas incluyendo el tema de prevención de la violencia de género. También tenemos recomendaciones relacionadas con con establecer protocolos de uso de la inteligencia artificial, protocolos de verificación de la información en las campañas y en las candidaturas antes de difundir información. Recomendaciones dirigidas al gobierno nacional y las autoridades electorales de rodear estos compromisos".

Iris Marín en la presentación del compromiso por unas elecciones libres y en paz. Foto: Defensoría del Pueblo

“El compromiso por un proceso electoral libre y en paz debe ser la regla de juego en estas elecciones para que las precandidaturas lo asuman como un referente de buenas prácticas democráticas y un estándar mínimo de responsabilidad política durante la campaña. Este es nuestro llamado: defender la democracia para ser un país más justo, con paz, donde el pluralismo político no sea un riesgo, sino que sea una riqueza que nos ayude a avanzar como nación”, concluyó la Defensora del Pueblo.

El embajador del Reino Unido, George Hodson, aseguró que “llegamos a estos compromisos por elecciones libres y en paz tras el atentado contra el senador Miguel Uribe y ahora que estamos llegando a este periodo electoral, este pacto realmente tiene que tener espacio, relevancia y protagonismo”.