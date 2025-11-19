Suscribirse

Economía

Gremios dieron apertura a la Cumbre de Petróleo, Gas y Energía 2025 con propuestas para asegurar la soberanía energética del país

Más de 2.000 personas se dieron cita en el Centro de Convenciones.

Manuel Santiago Sánchez González

19 de noviembre de 2025, 7:54 p. m.
En la mañana del miércoles 19 de noviembre de 2025 se dio inicio a la VIII Cumbre del Petróleo, Gas y Energía, organizada por ACIEM, ACGGP, ACP y CAMPETROL en Cartagena.

Nelson Castañeda, presidente ejecutivo de Campetrol, dio apertura al evento invitando a la toma de decisiones para garantizar la soberanía energética, sostener el crecimiento económico y asegurar el bienestar de millones de colombianos durante los próximos 15 años.

Durante su intervención de apertura, Nelson Castañeda aseguró: “La Colombia del 2040 no se construye mañana: se decide hoy. Sin energía, no habrá un país más desarrollado, innovador y capaz de derrotar la pobreza. El gremio llamó a acelerar proyectos clave como Offshore, el aumento del factor de recobro, los yacimientos no convencionales (YNC) y el desarrollo de descubrimientos que hoy están detenidos por barreras regulatorias o de seguridad".

Contexto: Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, destaca que se cuenta con la producción más alta de los últimos 9 años

Por otra parte, los actores del sector destacaron que el país debe aprovechar oportunidades de alto impacto, como el desarrollo de proyectos Offshore, cuyo potencial estimado de 7,4 teras de gas representa cuatro veces las reservas actuales, y avanzar con decisión en los yacimientos no convencionales (YNC), que podrían multiplicar hasta por 70 las reservas de gas disponibles hoy.

Estos cuatro frentes, en conjunto, constituyen la hoja de ruta para asegurar la energía que demandará Colombia en su camino hacia el 2040.Nelson Castañeda afirmó que “la inversión extranjera podría incrementar si Colombia garantiza: seguridad operativa en los territorios, estabilidad regulatoria, competitividad y agilidad en licencias ambientales, consultas y trámites”.

Contexto: Campetrol señala que ciudadanos afrontarán una afectación en el costo del recibo de gas

Sin un entorno habilitante, ningún proyecto llegará a tiempo ni con la escala que el país necesita”. En otro aparte de los discursos de bienvenida, los actores del sector alertaron sobre la desconexión entre la industria y las generaciones menores de 35 años: menos del 20% del sector tiene presencia propia en TikTok, Instagram o YouTube. Las noticias falsas se difunden 6 veces más rápido que las reales.

Desarrollo de la cumbre

La cumbre se desarrollará en la tarde del miércoles 19 de noviembre, el jueves 20 y el viernes 21. Las personas que asistan podrán encontrar una serie de paneles de expertos en los cuales se está tratando la actualidad del país en materia energética

Por otra parte, se cuenta con una ronda comercial en la cual los asistentes podrán conocer las últimas innovaciones del sector.

