Suscribirse

Economía

Campetrol señala que ciudadanos afrontarán una afectación en el costo del recibo de gas

Los impactos serán diferentes para cada una de las regiones del país.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

Periodista en Semana

19 de noviembre de 2025, 6:28 p. m.
Gas
El recibo de gas sufrirá una serie de afectaciones. | Foto: Getty Images/iStockphoto

En el marco de la Cumbre del Petróleo, Gas y Energía, los actores del sector energético han analizado el futuro del país en materia de producción e importación de gas.

Nelson Castañeda, presidente de Campetrol, señaló a SEMANA que los usuarios de gas en el país deben prepararse para una serie de afectaciones al recibo que llega a los hogares cada mes.

Nelson Castañeda destacó las afectaciones al recibo del gas que afrontaran los usuarios del país.
Nelson Castañeda destacó las afectaciones al recibo del gas que afrontaran los usuarios del país. | Foto: Cumbre PG&E

“Por diferentes zonas, hay diferentes tarifas: Santander 36% y Bogotá 32%. No tengo exactamente los datos, pero el mercado del gas va cambiando, los distribuidores y comercializadores van comprando el gas y está en el orden del 30% al 36%, con posibilidad de equivocarme por diferentes regiones”, destacó Nelson Castañeda, presidente de Campetrol.

Además, el dirigente destacó que el tema debe generar preocupación en las personas e impulsar nuevos proyectos en el país que permitan que la importación sea menor a la que se presenta actualmente.

Contexto: ‘Oscuro’ panorama del petróleo en el país: entre enero y agosto de este año cayó la producción, golpe a las regalías para las regiones

“Hasta el 2030 tendremos que importar gas. Es importante desarrollar los campos en tierra que están descubiertos, pero que no hemos podido aprovechar por temas ambientales o sociales, y el del offshore, que es el que nos daría el cierre de la brecha del gas que vamos a necesitar en 2030. Pero sí o sí vamos a tener que importar gas por, por lo menos 5 años, mientras tanto entre Sirius y cualquiera de los otros campos que descubramos”, complementó Castañeda.

Nelson Castañeda, presidente de Campetrol, Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol y Juan Carlos Hurtado, vicepresidente hidrocarburos Ecopetrol en la Cumbre Petróleo, Gas y Energía.
Nelson Castañeda, presidente de Campetrol, Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol y Juan Carlos Hurtado, vicepresidente hidrocarburos Ecopetrol en la Cumbre Petróleo, Gas y Energía. | Foto: Cumbre Petróleo, Gas y Energía.

¿Cuál es el mensaje para el país?

El empresario destacó que el país se preparó hace 10 años para garantizar la continuidad del sector y que actualmente se desarrollan diversas estrategias que permitan afrontar los retos que se presentan.

“La producción es relativa a si los yacimientos dan la capacidad que todos esperamos, pero la tranquilidad está en la seguridad energética del país. El país se preparó hace 10 años con una planta de regasificación para poder importar gas, se está ampliando a un volumen mayor, y eso da tranquilidad, ya que no nos va a faltar la energía. Pero va a salir mucho más costosa porque nos toca importarla en vez de producirla en el país.”

Contexto: La salida que propone Campetrol para que Colombia pueda acelerar exploración petrolera ante caída de la actividad en pozos

Para finalizar, el directivo habló de las razones del aumento del costo del levantamiento del barril de petróleo. En primer lugar, destacó causas asociadas al uso del diésel y factores de ámbito internacional:

“Tenemos varios temas. El diésel ha subido. El costo de la energía es un componente alto del costo de levantamiento porque tenemos que subir el fluido desde el subsuelo a la superficie. Eso requiere energía en la superficie. Entonces, uno de los factores es el costo de la energía, el costo de los químicos, que está amarrado al precio igualmente internacional del petróleo. Tenemos ineficiencias que tenemos que cubrir en la operación”, puntualizó el funcionario.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Así fue la violencia física a la que habría sido sometida Ximena Bustamante, expareja del abogado Miguel Ángel del Río

2. ¿Mano derecha de Petro censuró información que expone a Verónica Alcocer y supuestos lujos? Casa de Nariño responde

3. Mamdani vs. el Jardín de la Calle Elizabeth: la batalla que divide a Nueva York entre concreto y comunidad

4. Disidentes de Farc salieron con megáfono a anunciar ataque en Cauca; Policía hizo angustiante llamado en audio: “Nos van a matar”

5. Defensa de Diego Cadena dice tener “pruebas” que comprometerían a narcochofer en supuesto complot contra Del Río y Cepeda

LEER MENOS

Noticias relacionadas

GasRecibosCampetrol

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.