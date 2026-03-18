Confirman descubrimiento de gas en pozo de Ecopetrol y Petrobras, en medio de alertas por escasez

Buena noticia en medio de las alertas por escasez de gas en el país, que antaño tuvo soberanía con la producción de ese combustible y ahora tiene que importar.

Petrobras International Braspetro B.V. – Sucursal Colombia, junto con la estatal colombiana Ecopetrol S.A., confirmaron un descubrimiento de gas natural en territorio costa afuera.

Se trata del resultado obtenido con la perforación del pozo exploratorio Copoazú-1, en el Bloque GUA-OFF-0.

Este proyecto está ubicado en aguas profundas del mar caribe colombiano.

Según Ecopetrol, “el hallazgo consolida la provincia gasífera y el potencial de hidrocarburos en esta área, al tiempo que adiciona un mayor volumen de gas para contribuir con la seguridad energética del país”.

Ecopetrol confirmó el descubrimiento del yacimiento de gas costa afuera, en el Caribe colombiano. Foto: Semana / Getty Images

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