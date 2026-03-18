Hidrocarburos

Confirman descubrimiento de gas en pozo de Ecopetrol y Petrobras, en medio de alertas por escasez

El hallazgo fue costa afuera y el resultado se logró tras la perforación del pozo Copoazu-1.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Economía
18 de marzo de 2026, 10:47 a. m.
Ecopetrol y Petrobras encuentran gas en pozo Copoazú-1
Ecopetrol y Petrobras encuentran gas en pozo Copoazú-1 Foto: Foto 1: Ecopetrol-Cortesía. Foto 2: producción SEMANA con fotos de Getty y Ecopetrol

Buena noticia en medio de las alertas por escasez de gas en el país, que antaño tuvo soberanía con la producción de ese combustible y ahora tiene que importar.

Petrobras International Braspetro B.V. – Sucursal Colombia, junto con la estatal colombiana Ecopetrol S.A., confirmaron un descubrimiento de gas natural en territorio costa afuera.

Se trata del resultado obtenido con la perforación del pozo exploratorio Copoazú-1, en el Bloque GUA-OFF-0.

Este proyecto está ubicado en aguas profundas del mar caribe colombiano.

Empresas

Hackeo en la Dian, aún sin solución. Sistema para agendar citas lleva días sin funcionar y los contribuyentes, desesperados

Empresas

Ecopetrol avanza en el arranque secuencial de la refinería de Cartagena tras falla eléctrica

Empresas

Invima alerta por comercialización fraudulenta de alimento en polvo

Empresas

Ecopetrol y Gran Tierra firman acuerdo para extender el desarrollo de los campos Tisquirama y San Roque

Empresas

Gobierno nacional señala que empresas del carbón no asistieron a la mesa de diálogo convocada en Valledupar

Empresas

Grupo Gilinski sube aún más su participación accionaria en la compañía GeoPark

Empresas

Fuerte desaceleración en las ventas del comercio en primer bimestre 2026. Negocios están pasando aceite

Macroeconomía

Colombia se acerca a una crisis energética: la Contraloría enciende las alarmas por retrasos, dependencia externa y mala planeación

Empresas

Edwin Palma confirma que se reunirá con el Gobierno de Estados Unidos para pedir el levantamiento de sanciones a Venezuela

Empresas

De nuevo se creció la deuda del gobierno con empresas de energía y gas. Consejo Gremial lanza alerta

Según Ecopetrol, “el hallazgo consolida la provincia gasífera y el potencial de hidrocarburos en esta área, al tiempo que adiciona un mayor volumen de gas para contribuir con la seguridad energética del país”.

ECOPETROL
Ecopetrol confirmó el descubrimiento del yacimiento de gas costa afuera, en el Caribe colombiano. Foto: Semana / Getty Images

Noticia en desarrollo...