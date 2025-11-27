Suscribirse

Capsulas

Exmiembro de la Junta de Ecopetrol rechaza rastreo irregular a funcionarios por la UIAF: “Víctima de persecución”

El directivo se refirió a la indagación de la Procuraduría.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
27 de noviembre de 2025, 6:46 p. m.
Carlos gustavo cano Exministro y excodirector del Banco de la República
Carlos Gustavo Cano, exmiembro de la Junta de Ecopetrol, se pronunció frente a los hechos. | Foto: daniel reina romero-semana

En la tarde de este 27 de noviembre, Carlos Gustavo Cano, exmiembro de la Junta Directiva de Ecopetrol, publicó un comunicado en el que rechazó las actuaciones que Ecopetrol estaría realizando, al elaborar listas de personas que han servido a la empresa, con el fin de que la UIAF acceda a las mismas por petición de la petrolera para investigarlas, de acuerdo a lo revelado por El Tiempo.

“Este proceder a todas luces resulta inconstitucional y, en mi caso, me considero víctima de persecución“, indicó el exdirectivo.

Precisó que la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero -UIAF, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, tiene acceso a la información tributaria y bancaria de todos los colombianos, asegurando que esta debería ser usada para reportar movimientos sospechosos de cualquier ciudadano exclusivamente a las autoridades competentes como lo son la Fiscalía General de la Nación y organismos con atribuciones de policía judicial, como la DIJIN, el CTI, la Procuraduría y la Contraloría.

Carlos Gustavo Cano.
Carlos Gustavo Cano Codirector del Banco de la República señala lo curioso que para muchas personas puede resultar que “un banquero central este preocupado por el cambio climático”. | Foto: Banco de la República

“Ante los sucesos relatados por reputados investigadores periodísticos y medios de amplia circulación nacional, pareciera evidenciarse que la UIAF, en este caso requerida por Ecopetrol y no por las autoridades competentes, no cumple la función para la cual fue creada, no está garantizando los derechos constitucionales, ni la reserva debida, ni actuando bajo estrictos principios de protección de la honra y buen nombre de los colombianos como lo exige la Ley 1621 de 2013″, indicó.

Agregó además que está funcionando como una herramienta para “espiar o vengar contradictores”, como arma de inteligencia política, ahora bajo el mando de Jorge Arturo Lemus, antiguo militante del M-19, quien es jefe además de la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Se adelantó la Navidad en Millonarios: directiva “ha rescindido” a jugador que no quería la hinchada

2. Coronel del Ejército fue baleado por sicarios en una concurrida vía de Popayán, Cauca

3. Esposa de soldado asesinado tuvo cara a cara con Petro y le dejó desgarrador mensaje: “Yo solo lo esperaba a él”

4. Marcelo Gallardo dio la lista de jugadores que no siguen en River: un colombiano y tres ídolos

5. Caso Calarcá: exministros de Duque declararán en la Procuraduría contra el general Juan Miguel Huertas

LEER MENOS

Noticias relacionadas

EcopetrolUIAF

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.