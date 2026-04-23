Dólar cerró a la baja en Colombia: precio oficial de la moneda este 23 de abril

El dólar terminó la jornada de este jueves a la baja. Durante todo el día mantuvo un comportamiento volátil, lo que benefició el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

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Para hoy, 23 de abril, la divisa cerró en la Bolsa de Valores con un precio de $3.559, lo que significó una reducción de $9 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $3.568.

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $1, teniendo en cuenta que el precio de apertura en la mañana fue de $3.560.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente estables. El precio máximo que alcanzó durante la jornada fue de $3.568, mientras que el precio más bajo registrado al cierre fue de $3.552. El promedio cotizado se ubicó en $3.560.

En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 910,39 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 565,114.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues presenta una variación del 0,16 % y se ubica en 98,565 unidades.

El precio del dólar terminó a la baja. Foto: El País

La economía de Irán podría resistir al bloqueo de EE. UU., según analistas

El bloqueo naval de Estados Unidos a Irán debería ralentizar la producción petrolera del país en las próximas semanas, pero es prematuro predecir un colapso económico, estiman diversos analistas.

Tras semanas de bombardeos y ataques de represalia, el interés está ahora puesto en el estrecho de Ormuz, por el que transita habitualmente cerca de una quinta parte del petróleo y del gas mundiales.

En respuesta al cierre de esta vía marítima por parte de Teherán, Washington impuso el 13 de abril un bloqueo de los puertos iraníes para obligar a la república islámica a aceptar compromisos.

Pero esta apuesta podría no dar sus frutos, al menos a corto plazo.

“Si el bloqueo dura más de dos o tres meses, puede causar más daños” a Irán, subraya Saeed Laylaz, analista económico y profesor en la Universidad Shahid Beheshti de Teherán. Pero los “causados a los países del sur del golfo Pérsico serán sin duda más importantes”.

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El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró el martes que Irán está “colapsando financieramente” debido al bloqueo y que el país se ha quedado sin “efectivo”.

Su secretario del Tesoro, Scott Bessent, predijo que las instalaciones de almacenamiento de la isla de Jark, principal terminal de exportación de crudo del país, “estarán llenas y los frágiles pozos de petróleo iraníes se cerrarán”.

El tiempo del que dispone Teherán antes de alcanzar su límite de almacenamiento se mide en “semanas más que en días”, estima, sin embargo, Jamie Ingram, redactor jefe del Middle East Economic Survey (MEES), aunque es probable que Irán “reduzca ligeramente su producción antes de llegar a ese punto”.

La economía de Irán podría resistir al bloqueo de EE.UU., según analistas. Foto: AP, Adobe

Arne Lohmann Rasmussen, analista jefe de Global Risk Management, considera por su parte que el país “alcanzará sus límites de almacenamiento en aproximadamente un mes, pero ya podría verse obligado a reducir parte de su producción petrolera en dos semanas”.