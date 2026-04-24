Dólar cierra a la baja; la moneda terminó la jornada con una marcada reducción en su cotización

El dólar terminó la jornada de este viernes a la baja. Durante todo el día mantuvo un comportamiento volátil, lo que benefició el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

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Para hoy, 24 de abril, la divisa cerró en la Bolsa de Valores con un precio de $3.557, lo que significó una reducción de $3 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $3.560.

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $6, teniendo en cuenta que el precio de apertura en la mañana fue de $3.551.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos relativamente estables. El precio máximo que alcanzó durante la jornada fue de $3.560, mientras que el precio más bajo registrado al cierre fue de $3.543. El promedio cotizado se ubicó en $3.551.

En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 961,7 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 570,9.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues presenta una variación del 0,16 % y se ubica en 98,565 unidades.

El precio del dólar terminó a la baja. Foto: El País

Economía internacional

El Departamento de Justicia de Estados Unidos archivó el viernes una investigación penal que llevaba a cabo contra el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, lo que despeja el camino para la confirmación de su reemplazo.

La sucesión del jefe del banco central estadounidense, cuyo mandato concluye el 15 de mayo, ocurre en medio de preocupaciones por las presiones del presidente Donald Trump sobre la institución.

La entidad es la encargada de regular las tasas de interés, vitales para el sector bancario e hipotecario. Foto: Getty Images

Trump ha atacado repetidamente a Powell por no recortar las tasas de interés de forma más agresiva.

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La procuradora Jeanine Pirro anunció en la red X que será el inspector general de la Reserva Federal quien continuará con las pesquisas sobre el sobrecosto de las obras de renovación de la sede de la Fed.

Poco después de ese anuncio, un portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, escribió en un comunicado que el gobierno del presidente Donald Trump “sigue tan seguro como antes de que el Senado confirmara rápidamente a Kevin Warsh como el próximo presidente de la Reserva Federal”.