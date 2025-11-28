Suscribirse

Economía

Desempleo en octubre fue el más bajo desde 2014: quedó en 8,2% según el Dane

La entidad presentó hoy las cifras del mercado laboral.

Redacción Semana
28 de noviembre de 2025, 3:18 p. m.
desempleo
Feria de Empleo Bogotá Trabaja 2019 Plaza de los Artesanos. Bogotá 19 de noviembre 2019 Foto: Bani Gabriel Ortega - Revista Dinero. | Foto: Bani Gabriel Ortega

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística presentó en la mañana de este viernes 28 de noviembre una nueva cifra de desempleo, que mostró un mayor optimismo en el mercado laboral.

De acuerdo con las cifras publicadas, la tasa de desocupación fue del 8,2%, siendo la más baja desde 2014, aunque en 2017 se acercó con un 8,7%. La tasa de ocupación es del 59,7% y la tasa general de participación se ubicó en 65%.

La Feria de Empleo ‘Más Empleos Cali’ reunió a empresas de sectores clave como transporte, seguridad, comercio, salud y atención al cliente, ofreciendo 1500 vacantes para facilitar el acceso a empleo formal en la ciudad. Fotos Raúl Palacios / El Pais.
La Feria de Empleo ‘Más Empleos Cali’ reunió a empresas de sectores clave como transporte, seguridad, comercio, salud y atención al cliente, ofreciendo 1500 vacantes para facilitar el acceso a empleo formal en la ciudad. Fotos Raúl Palacios / El Pais. | Foto: Raúl Palacios

La entidad precisó en su rueda de prensa que el mercado laboral mantiene una trayectoria de recuperación, que conserva además incrementos sostenidos en la ocupación de los colombianos.

En el informe también detalló los números de colombianos que se encuentran fuera de la fuerza de trabajo. Son cerca de 14,2 millones de personas. En esta cifra se concentra principalmente los que realizan oficios del hogar, que son 54,8% y estudiando, que son un 24%.

Si se desagrega, son 8 millones de personas las que se encuentran en oficios del hogar y unos 3,5 millones de personas que se encuentran estudiando.

Un trabajador de fábrica se sienta cerca del contenedor de carga y parece cansado y ha perdido su empleo.
Hombres técnicos afroamericanos se sientan cerca de un contenedor de carga y parecen cansados y somnolientos o han perdido su empleo. | Foto: Getty Images

En la categoría de otros, que están incapacitados permanentes para trabajar, rentistas, pensionados, jubilados o que no creen que deban trabajar, son 2,9 millones de personas.

Respecto a las brechas en términos de género, la diferencia entre hombres y mujeres en la tasa de desocupación se mantuvo en 4,6 puntos, con 6,2% para los hombres y 10,9% para las mujeres.

En términos regionales, la población ocupada creció en 977.000 personas, con aumentos relevantes en 10 ciudades, 13 áreas metropolitanas y otras cabeceras municipales.

Segunda Feria de empleabilidad "Más Empleos Cali" Organizado por la Alcaldía de Cali, a través de la Secretaría de desarrollo económico.
Segunda Feria de empleabilidad "Más Empleos Cali" Organizado por la Alcaldía de Cali, a través de la Secretaría de desarrollo económico. | Foto: Aymer Andrés Álvarez

Adicional a ello, las tres actividades económicas impulsaron gran parte del crecimiento del empleo, como lo son agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, con 347.000 personas. Adicional a alojamiento y servicios de comida, con 279.000, y transporte y almacenamiento, con 231.000 empleados adicionales.

