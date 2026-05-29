Economía

En abril se crearon 234.000 nuevos puestos en el Estado: Dane reveló los sectores que más y menos generaron empleos

El informe también detalló que la brecha laboral entre hombres y mujeres sigue siendo significativa en Colombia.

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Redacción Semana
29 de mayo de 2026 a las 11:05 a. m.
El desempleo en Colombia se mantuvo en 8,8% durante abril, mientras sectores como salud, educación y construcción impulsaron la creación de nuevos puestos de trabajo.
El desempleo en Colombia se mantuvo en 8,8% durante abril, mientras sectores como salud, educación y construcción impulsaron la creación de nuevos puestos de trabajo. Foto: Alcaldía de Cúcuta

Este 29 de mayo, el Departamento Nacional de Estadística presentó el más reciente informe del mercado laboral, que se ubicó en un 8,8% para el mes de abril, cifra que se mantuvo exactamente igual a la registrada en abril del 2025. La tasa general de participación se ubicó en un 64,7%, siendo un punto mayor que la registrada el año pasado. También una tasa de ocupación, de 59,1%.

Por su parte, a nivel nacional la Tasa de Desocupación de las mujeres fue de 10,9% en abril de 2026, mientras que la de los hombres se situó en 7,1%, con una brecha de género de 3,8 puntos porcentuales.

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Más de 234.000 empleos fueron generados por el sector público, educación y salud, consolidándose como el mayor motor laboral del país en abril. Foto: Aymer Andrés Álvarez

Uno de los datos más reveladores e importantes es el que detalla cuáles fueron las ramas de empleo que más aportaron a reducir la cifra de desempleo y cuáles, por el contrario, generaron un incremento del mismo. Aquí le contamos cómo se comportaron las cifras:

Respecto a los sectores que más aportaron empleos, el principal fue el de administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana, con un incremento de 234.000 puestos, lo que significó una distribución porcentual del 13,7% dentro de todos los sectores aportantes al empleo de Colombia. Esto además generó una contribución 1 punto porcentual en la cifra.

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La construcción generó 153.000 empleos, siendo el segundo sector con mayor generación. El tercero fue el de actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades de servicio, con 148.000 empleos.

Piedad Urdinola, directora del Dane, durante la presentación de los resultados del desempleo en abril de 2026.
Piedad Urdinola, directora del Dane, durante la presentación de los resultados del desempleo en abril de 2026. Foto: Dane / Cortesía

En el cuarto puesto están las actividades profesionales, científicas, técnicas y de servicios administrativos, con 114.000 empleos. En el quinto lugar aparece el de transporte y almacenamiento, con 62.000 puestos más.

Si se analiza la cifra y se contrasta con los sectores que menos generaron empleo, se puede concluir que el comercio y reparación de vehículos fue el sector con el menor número, con unos 85.000 puestos y una distribución porcentual de 16,6%.

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En el segundo lugar se encuentra el de información y comunicaciones, con 32.000 puestos. En el tercero está el de actividades financieras y de seguros, con 26.000 puestos nuevos. El de industrias manufactureras está en el cuarto lugar con 12.000 puestos y el quinto lugar lo completa el de suministro de electricidad, gas, agua y gestión de desechos, con 22.000 puestos nuevos.

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Construcción, entretenimiento y servicios profesionales estuvieron entre las actividades que más ayudaron a reducir la desocupación en Colombia. Foto: Getty Images