En abril se crearon 234.000 nuevos puestos en el Estado: Dane reveló los sectores que más y menos generaron empleos

Este 29 de mayo, el Departamento Nacional de Estadística presentó el más reciente informe del mercado laboral, que se ubicó en un 8,8% para el mes de abril, cifra que se mantuvo exactamente igual a la registrada en abril del 2025. La tasa general de participación se ubicó en un 64,7%, siendo un punto mayor que la registrada el año pasado. También una tasa de ocupación, de 59,1%.

Por su parte, a nivel nacional la Tasa de Desocupación de las mujeres fue de 10,9% en abril de 2026, mientras que la de los hombres se situó en 7,1%, con una brecha de género de 3,8 puntos porcentuales.

Más de 234.000 empleos fueron generados por el sector público, educación y salud, consolidándose como el mayor motor laboral del país en abril. Foto: Aymer Andrés Álvarez

Uno de los datos más reveladores e importantes es el que detalla cuáles fueron las ramas de empleo que más aportaron a reducir la cifra de desempleo y cuáles, por el contrario, generaron un incremento del mismo. Aquí le contamos cómo se comportaron las cifras:

Respecto a los sectores que más aportaron empleos, el principal fue el de administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana, con un incremento de 234.000 puestos, lo que significó una distribución porcentual del 13,7% dentro de todos los sectores aportantes al empleo de Colombia. Esto además generó una contribución 1 punto porcentual en la cifra.

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La construcción generó 153.000 empleos, siendo el segundo sector con mayor generación. El tercero fue el de actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades de servicio, con 148.000 empleos.

Piedad Urdinola, directora del Dane, durante la presentación de los resultados del desempleo en abril de 2026. Foto: Dane / Cortesía

En el cuarto puesto están las actividades profesionales, científicas, técnicas y de servicios administrativos, con 114.000 empleos. En el quinto lugar aparece el de transporte y almacenamiento, con 62.000 puestos más.

Si se analiza la cifra y se contrasta con los sectores que menos generaron empleo, se puede concluir que el comercio y reparación de vehículos fue el sector con el menor número, con unos 85.000 puestos y una distribución porcentual de 16,6%.

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En el segundo lugar se encuentra el de información y comunicaciones, con 32.000 puestos. En el tercero está el de actividades financieras y de seguros, con 26.000 puestos nuevos. El de industrias manufactureras está en el cuarto lugar con 12.000 puestos y el quinto lugar lo completa el de suministro de electricidad, gas, agua y gestión de desechos, con 22.000 puestos nuevos.

Construcción, entretenimiento y servicios profesionales estuvieron entre las actividades que más ayudaron a reducir la desocupación en Colombia. Foto: Getty Images