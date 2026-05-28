Dian pide al Congreso avanzar en la aprobación del Régimen Sancionatorio Aduanero: “Se priorice el agendamiento”

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) hizo un llamado urgente al Congreso de la República para avanzar en la aprobación del proyecto de ley que busca establecer el nuevo Régimen Sancionatorio Aduanero, de decomiso y procedimientos aplicables.

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Según la entidad, la iniciativa resulta clave para evitar un vacío jurídico que pondría en riesgo las acciones de control contra el contrabando y otras prácticas ilegales en el comercio internacional.

El director de la Dian, Carlos Emilio Betancourt Galeano, advirtió que el país enfrenta un plazo límite fijado por la Corte Constitucional para que la norma quede aprobada, sancionada y publicada antes del próximo 20 de junio. De no cumplirse ese calendario, explicó, Colombia podría quedar sin herramientas jurídicas suficientes para adelantar procesos de decomiso y sanción en materia aduanera.

“Resulta necesario y urgente que el proyecto de ley culmine su trámite en el Congreso”, señaló Betancourt quien además alertó que, en caso de no aprobarse la iniciativa, podrían archivarse liquidaciones oficiales, decomisos y otros trámites valorados en más de siete billones de pesos.

Carlos Emilio Betancourt, director de la Dian. Foto: Dian / Red social Facebook

La entidad subrayó que el proyecto fue construido a partir de consensos entre sectores políticos, públicos y privados, con el objetivo de fortalecer el control aduanero y fomentar el cumplimiento voluntario de las obligaciones en materia de comercio exterior.

¿Qué debe hacer si le llegó un requerimiento de la Dian?

De acuerdo con la Dian, el nuevo régimen permitiría combatir de manera más efectiva delitos como el contrabando y el fraude aduanero, fenómenos que afectan la economía formal y la competitividad de la industria nacional.

Uno de los pilares del proyecto es la lucha contra el contrabando. Foto: Bani Gabriel Ortega

El llamado de la autoridad tributaria se da en medio de la recta final del periodo legislativo, cuando varias iniciativas buscan avanzar antes del cierre de sesiones ordinarias del Congreso. La DIAN insistió en que la aprobación del proyecto no solo evitaría un vacío constitucional, sino que también garantizaría la continuidad de los mecanismos de control y fiscalización aduanera en el país.