Las reformas tributarias de los 3 candidatos más opcionados a ganar la Presidencia de Colombia

Hora de las definiciones en las urnas. Los colombianos se enfrentarán, el domingo 31 de mayo, a una de las decisiones más importantes para el futuro. Hay tres candidatos con los más altos porcentajes de intención de voto, sin desconocer que en el cuarto lugar también continúa Sergio Fajardo, aunque con mucha distancia de los demás.

Para esta primera vuelta no hubo debates en los que estuvieran los candidatos en el mismo escenario, por lo que sus propuestas están dispersas, sin punto de comparación.

De ahí que el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana se diera a la tarea de poner en la misma mesa las tres cartas de los aspirantes al primer cargo de elección popular en el país, alrededor de uno de los temas definitivos para que todo lo demás pueda funcionar: el panorama fiscal.

La mayor parte de los ingresos del país dependen de los impuestos, por lo que será clave lo que haga el Gobierno que llegue a la Casa de Nariño en materia tributaria. Más aún si se tiene en cuenta que es el tema que más costo político demanda, lo que a su vez hace que en Colombia no se logre enderezar el sistema tributario para que sea más equitativo y eficiente, como se propone cada vez que se plantea una reforma.

Las reformas tributarias son los proyectos más complejos de tramitar en el Congreso de la República. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Las propuestas de los tres candidatos

La visión general del Observatorio Fiscal acerca de las propuestas tributarias de los candidatos es que, mientras “unas se orientan hacia la reducción de cargas tributarias y regulatorias para las empresas, otras priorizan instrumentos asociados a la equidad tributaria, el fortalecimiento del recaudo o el uso de incentivos focalizados para determinados sectores económicos o poblaciones específicas”.

Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia y Sergio Fajardo: así piensan enfrentar tres bombas económicas que acechan al país

Iván Cepeda:

Fortalecimiento del recaudo, bajo criterios de equidad y progresividad.

Lucha contra la evasión fiscal más que la reducción o incrementos de cargas tributarias existentes.

Incentivos tributarios focalizados para empresas que contraten jóvenes certificados.

Abelardo de la Espriella:

Simplificación regulatoria.

Reducción de cargas para las empresas y la promoción de incentivos a la inversión privada.

Beneficios tributarios focalizados para sectores culturales y eventos con potencial impacto económico y turístico.

Paloma Valencia:

Reducción de cargas tributarias en impuestos como el de renta para empresas, patrimonio e impuesto a la propiedad.

Simplificación del sistema impositivo para estimular la inversión privada y el crecimiento económico.

Reducción regulatoria.

Foto de referencia sobre las elecciones presidenciales en Colombia Foto: Getty Images/iStockphoto

“Lo que no proponen”

De las propuestas planteadas por los candidatos a la Presidencia, al Observatorio Fiscal le llama la atención que “ninguno de los candidatos incorpora una revisión estructural del sistema de beneficios tributarios, pese a su creciente relevancia dentro de las finanzas públicas colombianas”.

El Observatorio señala que en el programa de Iván Cepeda “se reconocen desigualdades estructurales que afectan a distintos sectores poblacionales, pero no incluyen ni el enfoque de género ni uno étnico”.

En el caso de la tributación territorial, el análisis del Observatorio enfatiza que “no se encontraron propuestas orientadas a reformar estructuralmente los tributos subnacionales, con excepción de una propuesta de Paloma Valencia para reducir el impuesto predial”.

Así las cosas, agrega el informe, “las candidaturas mantienen un enfoque predominantemente centrado en la tributación nacional, con escasa atención a los desafíos fiscales y de financiación de los gobiernos territoriales, a pesar de tratarse de una de las principales tensiones del sistema fiscal colombiano”.

Finalmente, para el Observatorio, si bien hay propuestas sobre IVA, aportes a salud y pensiones, y el 4x1.000 en los tres candidatos, que podrían ser parte de la discusión fiscal, “ninguno incorpora estimaciones fiscales detalladas ni planes concretos de implementación asociados a las medidas planteadas”.