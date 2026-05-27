Dólar terminó la jornada más barato en Colombia: así se cotiza la moneda este 27 de mayo

El dólar terminó la jornada de este miércoles en un precio a la baja. Durante todo el día mantuvo un comportamiento volátil, beneficiando el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

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Para hoy, 27 de mayo, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $3.626, lo que significó una reducción de $18 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $3.644.

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $30, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $3.656.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente elevados. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $3.661, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $3.615. El promedio cotizado se encuentra en $3.631.

En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1,797 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 745,29.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación del 0,03 %, llegando a las 99,132 unidades.

Así cerró el dólar en la jornada de este 27 de mayo. Foto: Adobe Stock

México y EE. UU. inician negociaciones para revisar su tratado de libre comercio

México y Estados Unidos dieron inicio el miércoles a las negociaciones formales del tratado de libre comercio América del Norte (T-MEC), que se producen bajo presiones arancelarias del gobierno de Donald Trump.

El T-MEC, en el que también participa Canadá, debe ser revisado cada seis años. Es vital para la economía mexicana, que tiene a Estados Unidos como principal socio comercial y destino de más del 80 % de sus exportaciones.

La primera ronda de negociaciones se extenderá hasta el viernes. La delegación mexicana está encabezada por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

La secretaría mexicana de Economía informó en un comunicado que las partes “definieron los siguientes pasos para profundizar las conversaciones, con miras a identificar resultados concretos en beneficio de la región”.

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“México y Estados Unidos reafirmaron su compromiso de seguir fortaleciendo la cooperación bilateral a favor de una América del Norte más integrada, dinámica y robusta”, añadió el texto.

Interrogada sobre este proceso durante su conferencia de prensa matutina, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, manifestó su optimismo frente a que se alcanzará un acuerdo.

México y EE.UU. inician negociaciones para revisar su tratado de libre comercio Foto: Getty Images

“Va a ser muy buen diálogo”, dijo al detallar que la noche anterior el secretario Ebrard ya tuvo un primer intercambio con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer.

Otras rondas seguirán en junio y julio en Washington y Ciudad de México, respectivamente.

El acuerdo entre los tres países se revisará este año por primera vez desde que entró en vigor en 2020.